 

Глава МИД Британии Клеверли не исключил предоставления кем-то из союзников Киева танков украинским войскам

05.01.2023, 23:04, Новости дня
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Великобритания и Германия с международными партнерами обсуждают военную помощь Киеву, частью которой могут быть танки, сообщил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

На совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Германии Анналеной Бербок Клеверли заявил, что Лондон и Берлин обсуждают с Киевом, что требуется Украине «для следующего этапа их самообороны». По его словам, ведется работа с международными партнерами, чтобы «предоставить необходимое».

Как сообщил Клеверли, «танки вполне могут быть частью этого». Пока остается открытым вопрос, «откуда они будут, и кто из союзников их предоставит», передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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