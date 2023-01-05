Глава МИД Британии Клеверли не исключил предоставления кем-то из союзников Киева танков украинским войскам

Великобритания и Германия с международными партнерами обсуждают военную помощь Киеву, частью которой могут быть танки, сообщил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

На совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Германии Анналеной Бербок Клеверли заявил, что Лондон и Берлин обсуждают с Киевом, что требуется Украине «для следующего этапа их самообороны». По его словам, ведется работа с международными партнерами, чтобы «предоставить необходимое».

Как сообщил Клеверли, «танки вполне могут быть частью этого». Пока остается открытым вопрос, «откуда они будут, и кто из союзников их предоставит», передает ТАСС.

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