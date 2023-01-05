“Мечтала быть суперактивной мамой, на практике вышло иначе”: Юлианна Караулова о материнстве, периоде трансформации и недвижимости для сына

Для певицы Юлианны Карауловой 2021 год выдался очень насыщенным и богатым на важные знаменательные события. Она вышла замуж и родила первенца — сына Александра. В интервью певице Наташе Подольской Юлианна рассказала о своей беременности, материнстве и о покупке недвижимости для ребенка.

О беременности

Юлианна признается, что искренне предполагала: во время беременности будет суперактивной, однако получилось иначе. Токсикоз был, но не сильный. А вот физическую активность пришлось сократить до минимума. Были угрозы, поэтому по рекомендации врачей певица лежала практически 6-7 месяцев беременности.

Морально это было тяжело, да и физически тоже, учитывая то, какую активную и насыщенную жизнь вела Караулова до беременности. Поэтому лежала она меньше, чем было нужно. По словам артистки, у нее не выдерживала нервная система, мучила бессонница. На последнем месяце беременности знаменитость и вовсе засыпала часам к 5-6 утра.

О дне родов

Наташа Подольская и Юлианна Караулова дружат уже 18 лет, поэтому в интервью и обсудили такие откровенные темы материнства, родов, а заодно вспомнили забавные эпизоды. Например, однажды Караулова зашла в туалет, что-то увидела и вскрикнула. В этот момент Подольская стала стучать в дверь и кричать о том, что нужно срочно вызывать врача. Обе потом долго смеялись, ведь момент родов тогда еще не наступил. Юлианну позабавила паника подруги, а Наташа восхитилась самообладанием и спокойствием Карауловой.

Когда же настал день икс, то уже утром у Юлианны начались схватки. Однако это не помешало ей заниматься бытовыми делами и уходовыми процедурами. Она сделала укладку, накрасила ногти, потом еще съездила в студию. Затем с мужем они вернулись домой, пожарили мясо, стали ужинать, и тут Юлианна поняла, что, пожалуй, нужно ехать в роддом. Когда приехала, то врачи ее осмотрели и похвалили за то, что приехала вовремя.

О материнстве и сложностях после родов

Юлианна признается, что столкнулась со сложностями, о которых не подозревала. Например, недосып. По словам артистки, «это что-то с чем-то». Плюс было полное энергетическое, эмоциональное и физическое истощение. Певица думала, что будет активной, будет заниматься спортом, но после родов осознала, что это невозможно.

Материнский инстинкт пришел к Юлианне постепенно. Где-то на второй неделе, когда она кормила ребенка, вдруг расплакалась от счастья. Певица отмечает, что, возможно, это были гормональные изменения, которые заставили ее быть очень чувствительной и сентиментальной. Но это был период внутренних трансформаций, который наверняка проходят многие женщины, ставшие матерями.

О ревности

Иногда женщины жалуются на то, что чувствуют охлаждение со стороны мужей после родов. Юлианна признается, что даже не задумывалась на эту тему, поэтому и не опасалась. Ничего подобного в ее случае не произошло, поскольку с нынешним мужем они уже долгое время вместе (ранее жили в гражданском браке) и ребенок был долгожданным.

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Певица призналась, что иногда ревнует сына к супругу. Особенно когда они втроем и малыш тянется к супругу. В такие моменты Юлианна ловит себя на том, что появляются уколы ревности, хотя это и может звучать странно.

А вот к няне певица практически не ревнует своего сына. По ее словам, няня у них достаточно мудрая и грамотно выстроила отношения с малышом. Маленький Алекс четко понимает, где няня, а где родители, поэтому в этом плане Юлианна совершенно спокойна.

О недвижимости для сына

В прессе появилась информация о том, что Караулова купила своему сыну на его первый день рождения (когда малышу исполнился годик) целую квартиру в столице. Певица подтвердила, что это правда, а не слухи. Действительно, она приобрела элитные апартаменты в Москве площадью в 65 квадратных метров. Были задействованы и личные сбережения, и материнский капитал. Юлианна призналась, что если появилась финансовая возможность, то почему бы не приобрести жилье?

Пока там сделают ремонт, затем певица планирует сдавать квартиру в аренду. А вот когда сын вырастет, тогда сможет туда переехать, чтобы начать свою самостоятельную жизнь.

О сепарации

Юлианна считает, что дети должны вовремя сепарироваться от родителей, чтобы становиться самостоятельными, взрослыми. Ей бы хотелось, чтобы сын съехал в свою квартиру, когда ему будет лет 17-18. Конечно, если он сам не изъявит желания начать жить самостоятельно, то никто не будет его выгонять, как пояснила Караулова. И все же как маме ей бы хотелось, чтобы сын стал взрослой, самодостаточной и самостоятельной личностью, которая сама о себе может позаботиться.

А вот в роли будущей свекрови Юлианна пока себя не видит. Точнее, ей пока не хочется об этом задумываться: что когда-нибудь любимый сынок приведет в дом новую женщину.

О разницах поколений

Юлианна отмечает, что у нее были очень хорошие отношения с родителями, когда она была маленькой, училась в школе. Она гордилась мамой и папой. Тем не менее всегда присутствовала некая дистанция. Певица полагает, что это нормальное явление для людей тех поколений.

Артистка отметила, что для представителей ее поколения была важна самореализация, выполнение своего предназначение. Люди, родившиеся в период 1989-2000 гг., оказались как бы потерянными. Хоть они и взрослые, но по-прежнему не знают, кто они и чем бы хотели заниматься.

А вот представителей самого юного поколения (тех, кто появился на свет после 2000-х) Юлианна считает менее эмпатичными по сравнению с представителями предыдущих поколений. В то же время рожденные после 2000-х наиболее активно взаимодействуют с окружающим миром. По мнению артистки, задача родителей — научить этих ребят бережно взаимодействовать с окружающей средой.