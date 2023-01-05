Жених для Ларисы – Личное мнение

А теперь о серьёзном. Если вы ждали, что третьим и заключительным женихом для обсуждения станет товарищ Новосельцев, то вы ошиблись.

Намного интереснее ситуация была не в Служебном романе, а в Жестоком романсе.



Фото: Соцсети

Это тот фильм, в котором насмерть вцепились в Ларису два сложных типа. Карандышев, мелкий человек, и дорогой приехавший барин Паратов.

Насмерть — в том смысле, что Лариса не выжила.

Очевидно, что у Ларисы ситуация сложная. В девичьих грёзах ей мерещится разудалый барин, танцы с медведями и жизнь-праздник.

В реальности дела обстоят намного хуже — максимум, на который она может рассчитывать в связи со своей бедностью, это обиженный мелкий человек, над которым смеются люди.

Кого выбрать Ларисе, если бы она осталась, конечно, жива?

Ни тот, ни другой Ларисе не дал бы счастья. Паратов не женится, а Карандышев рано или поздно застукал бы жену с другим. Ну и заорал бы своё любимое, чтобы не доставалась она никому.

Лучшим вариантом в этой непростой ситуации для Ларисы оказывается самый богатый и немолодой купец Кнуров.



Фото: Соцсети

Пока Кнуров жив, Лариса таскалась бы с ним по Парижам. Подразумевается, что купец не развёлся бы никогда, но это неправда. Лариса молода, а старая жена — не стена и её можно подвинуть.

Понятно, что эти перспективы довольно мутные, планы сложно осуществимые, но они хотя бы есть. В отличие от связи с Паратовым или Карандышевым.

По-вашему, кого нужно было выбрать Ларисе?

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