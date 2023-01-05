 

Стало известно о планах США передать Украине десятки БМП Bradley

05.01.2023, 22:05, Новости дня
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Соединенные Штаты намерены включить в очередной пакет военной помощи киевским властям несколько десятков боевых машин пехоты Bradley, сообщают информационные агентства.

В новый пакет планируется вместить порядка 50 БМП Bradley, сам пакет планируется анонсировать в пятницу, 6 января, сообщили собеседники Reuters, передает РИА «Новости».

Ранее другой источник сообщил, что американская администрация якобы не планирует отправлять украинской стороне танки Abrams по техническим причинам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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