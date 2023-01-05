Стало известно о планах США передать Украине десятки БМП Bradley

Соединенные Штаты намерены включить в очередной пакет военной помощи киевским властям несколько десятков боевых машин пехоты Bradley, сообщают информационные агентства.

В новый пакет планируется вместить порядка 50 БМП Bradley, сам пакет планируется анонсировать в пятницу, 6 января, сообщили собеседники Reuters, передает РИА «Новости».

Ранее другой источник сообщил, что американская администрация якобы не планирует отправлять украинской стороне танки Abrams по техническим причинам.

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