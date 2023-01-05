 

В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь в Украине на время Рождества

05.01.2023, 22:05, Новости дня
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, сообщил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.

«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.

Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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