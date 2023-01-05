В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь в Украине на время Рождества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, сообщил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.

«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.

Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».

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