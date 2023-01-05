Конгрессмены США в седьмом туре не смогли избрать спикера Палаты представителей

Седьмой тур голосования за нового спикера Палаты представителей Конгресса США завершился, как и прежние шесть, безуспешно, сообщают информационные агентства.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти набирает 201 голос из необходимых 218, хотя у республиканцев больше 220 мест. Однако 19 республиканцев проголосовали за альтернативного кандидата – конгрессмена Байрона Дональдса, а Мэтт Гетц и вовсе отдал голос экс-президенту Дональду Трампу, который в Конгрессе не заседает и в выборах не участвует.

При этом кандидат-демократ Хаким Джеффрис по-прежнему набирает 212 голосов, так как за него голосуют все однопартийцы в Палате представителей. Без избрания спикера конгрессмены не могут принять присягу и приступить к законотворческой деятельности, передает РИА «Новости».

Напомним, Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Первое голосование прошло во вторник. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил, что ряд конгрессменов-республиканцев – правых консерваторов считают Маккарти соглашателем и выступают против его кандидатуры.

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