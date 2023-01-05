 

“Скучаю”: бросившая больную мать Заворотнюк взвыла за границей

05.01.2023, 22:02, Разное
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Прошло почти четыре года с того момента, как стало известно об онкологии Анастасии Заворотнюк. Артистка борется с
глиобластомой по сей день, однако точно неизвестно, в каком состоянии она находится. Близкие не распространяются о здоровье актрисы. Лишь изредка ее дочь делает намеки.

Однако сейчас 26-летняя наследница находится далеко от Анастасии. Заворотнюк оказалась брошена на попечение мужа и врачей. Анна же развлекается в Дубае, о чем в ежедневном формате рассказывает подписчикам в популярной социальной сети. Например, недавно девушка призналась, что просто влюблена в жизнь под жарким солнцем и пальмами.

При этом Заворотнюк-младшая тоскует по родине. “Я скучаю по снежной зиме”, – взвыла она. Мол, в этом есть нечто родное и особенное. Интернет-пользователи тут же посоветовали дочери знаменитой артистке “не мучиться” и возвращаться в Россию, где, кстати, только начинаются суровые морозы.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, почему решила улететь из родной страны. По словам Анны, нужно успеть до конца. Что имела в виду наследница онкобольной артистки, писали “Дни.ру”.


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