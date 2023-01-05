 

Вкусное блюдо для самых близких: семга с овощами по рецепту Натальи Подольской

05.01.2023, 22:01, Разное
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Рецепт семги с овощами от Натальи Подольской можно назвать простым, и это блюдо точно понравится тем, с кем вы собираетесь отметить светлые зимние праздники. Для приготовления понадобится, конечно же, семга (филе с кожей) – будет достаточно шесть-восемь кусочков. Также не забудьте взять три баклажана, два-три кабачка, одно соцветие брокколи. А еще будут необходимы специи для рыбы, соль и оливковое масло.

Промыв филе как следует, нужно его обмазать хорошенько растительным маслом, немножко посолить и выложить на противень (используйте фольгу). Не забудьте помыть кабачки и баклажаны. Нарезать эти овощи нужно по-разному: баклажаны – вдоль, а кабачки – кружочками. Брокколи нужно будет разделить на соцветия.

Хоть специи предназначены для рыбы, нанести их на овощи тоже можно. Соль использовать по вкусу. Баклажаны и кабачки выложите рядом с рыбой. Противень нужно погрузить в духовку, которая к этому моменту должна быть разогрета до 180 градусов. Процесс запекания занимает примерно 40 минут. Когда блюдо приготовиться, для сервировки можно использовать лимон.

Вот такой рецепт семьи с овощами от певицы Натальи Подольской. Ранее супруга Владимира Преснякова рассказывала, как порадовать своих близких наивкуснейшей выпечкой.


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