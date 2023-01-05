NBC – рост заражений COVID вынуждает американские школы возвращать масочный режим

В учебных заведениях штата Нью-Джерси снова вводят обязательное ношение масок. По словам властей, они идут на этот шаг из-за высокого уровня заражений коронавирусом в регионе, который может пойти вверх после новогодних каникул, пишет NBC.

По словам суперинтенданта школ в городе Паттерсон Эйлин Шефер, возвращение масочного режима связано с увеличением числа зарегистрированных случаев COVID.

ЭЙЛИН ШЕФЕР, суперинтендант школ в городе Паттерсон: Мы хотим сохранить очное обучение. И поэтому в настоящий момент мы просто руководствуемся статистическими данными и наукой.

С севера на юг 19 округов Нью-Джерси сообщают о высоком уровне заражения коронавирусом. Добавьте к этому зимние каникулы, семейные походы по магазинам, а также совместные застолья, и получите серьёзный повод для беспокойства. Но после медленного увеличения накануне Нового года количество заболеваний COVID может резко возрасти после праздников.

Семилетний первоклассник Эммануэль Пласенсия одобряет масочный режим.

БРАЙАН ТОМПСОН, корреспондент WNBC: Тебе это нравится?

ЭММАНУЭЛЬ ПЛАСЕНСИЯ, первоклассник: Ага.

БРАЙАН ТОМПСОН: Почему?

ЭММАНУЭЛЬ ПЛАСЕНСИЯ: Потому что я не заболеваю.

У Лашон Эванс трое детей. Один из них достаточно взрослый для учёбы в подготовительном классе государственной школы.

ЛАШОН ЭВАНС, мать: Мы делаем то, что нам велят. Я особо не заморачиваюсь по этому поводу.

Паттерсон — не уникальный случай. Школы города Пассаик начали проводить занятия в масках за два дня до каникул. Кэмден вводит режим завтра, таким образом присоединяясь к находящейся по другую сторону реки (Делавэр. — ИноТВ) Филадельфии. И местный суперинтендант не может сказать, когда всё закончится.

ЭЙЛИН ШЕФЕР: Мы будем продолжать следить за всеми этими данными, прежде чем объявим ношение масок необязательным.

Дата публикации 03 января 2023 года.