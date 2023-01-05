Politico – скоординированный ответ ЕС на волну COVID-19 в Китае рискует вызвать ответную реакцию Пекина

Дипломаты стран ЕС выработали «скоординированный профилактический подход» в ответ на волну COVID-19 в Китае, пишет Politico. Эти меры, как отмечает издание, повышают риск ответных действий со стороны Пекина, который уже предупредил о неприемлемости каких-либо ограничений для людей, прибывающих из КНР.



AP

Страны ЕС договорились о том, как будут реагировать на волну COVID-19 в Китае, пишет Politico.



Европейские дипломаты, в частности, выработали «скоординированный профилактический подход», который носит необязательный характер. Они договорились о том, что страны ЕС будут рекомендовать всем пассажирам, прибывающим из Китая или отправляющимся в эту страну, использовать высококачественные маски. Также путешествующим будут давать советы по гигиене и охране здоровья.

Формулировка остальных действий, как отмечает издание, оставляет европейским странам достаточно широкое поле для манёвра. Например, им «настоятельно рекомендуется» ввести требования о предоставлении отрицательных результатов теста на коронавирус, сданного не позднее чем за 48 часов до отъезда из Китая. Кроме того, властям стран ЕС «рекомендовано» проводить выборочное тестирование пассажиров, прибывающих из Китая.

Членов Европейского союза также «призывают» тестировать образцы сточных вод из аэропортов и самолётов, прибывающих из Китая, и продвигать кампании по обмену вакцинами и вакцинации.

Все эти меры, как отмечает издание, повышают вероятность ответных действий со стороны Пекина. Китай на этой неделе уже предупредил, что любые ограничения для путешественников из КНР «неприемлемы» и могут привести к «контрмерам».