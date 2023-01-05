Мнение: Мобилизация в Польше, вымирание Латвии и инфляция в Прибалтике

1. Польские власти спешно наращивают свою армию, готовят резервистов. Похоже, Польша всерьёз готовиться погибать за американского барина в борьбе с Россией. Однако уже сейчас видно, что не все поляки готовы рисковать жизнью, выполняя приказы из США (ссылка):



По сведениям польского издания Dziennik Polityczny, за последние несколько недель более 70 тысяч поляков мужского пола уехали в страны Евросоюза и Великобританию. По прогнозам, к марту 2023 года Польшу могут покинуть до нескольких сотен тысяч граждан.

В декабре минобороны страны объявило о предстоящем весной учении с участием резервистов. Им активно начали приходить повестки, что вызвало негативную реакцию среди мужчин призывного возраста. Предположительно, польские власти планируют задействовать около 200 тысяч человек. В связи с этим самым простым и популярным способом «откосить» от армии стало бегство мужчин из Польши. Соединённое Королевство является одним из самых популярных мест для пристанища поляков.

70 тысяч за несколько недель, с учётом размера населения Польши, это как если бы из России уехало 280 тысяч человек за несколько недель. Из России, по некоторым оценкам, в сентябре-октябре действительно выехали несколько сотен тысяч. Но у нас реально объявили частичную мобилизацию, тогда как в Польше всего лишь проводят учения резервистов.

Впрочем, пишут, что из общей цифры в 200-250 тысяч Варшава планирует привлечь к учениям до 38 тысяч, которые никогда не служили в армии. Это может быть началом «тайной», «ползучей мобилизации» (ссылка).

2. Переписи в странах Прибалтики продолжают фиксировать скорбную хронику депопуляции. Поэтому население там теперь переписывают «тайно», без большой помпы (ссылка):



Без ведома 99,9% населения в Латвии завершилась «тайная» перепись, сообщают сегодня, 3 января, журналисты местного сетевого издания PRESS.

К 1 января 2021 года в республике проживало 1 893 223 человека. Однако принято считать, что в Латвии на тот момент их было 2 025 757. Именно эти данные используются во всевозможных государственных рекламных буклетах, потому что звучат солиднее для нейтральных наблюдателей, инвесторов и политических элит.

Как ни считай, государство быстро стареет, популяция сокращается примерно на 18 тыс. человек в год. Уменьшение численности населения суммируется из преобладания умерших над родившимися и уехавших над въехавшими.

На 4% сократилась русская община, на 9,9% — белорусская. Представителей титульной нации стало на 14,4% меньше в сравнении с предыдущей переписью.

Как уже сообщало EADaily, количество русских и белорусов в Латвии может сократиться еще на 10−15 тыс. человек, если до 1 сентября 2023 года они не пройдут проверку на знание государственного языка для постоянно живущих в Латвии иностранцев.

3. Почему прибалтийское население продолжает сокращаться, понятно. Например, потому, что Прибалтика лидирует в Европе по темпам инфляции. Сложно поддерживать удовлетворительный уровень жизни, когда инфляция зашкаливает за 20%. Американские журналисты из Financial Times пишут (ссылка):

Власти опасаются, что этот регион стал первым индикатором, указывающим на то, как во всем ЕС в новом году будет нарастать ценовое давление. Когда в Литве в этом году инфляция достигла немыслимого уровня почти в 20 процентов, жители аграрного юга этой страны начали туже затягивать пояса.

“Люди меньше покупают. Стало трудно. Все из кожи вон лезут, носят то, что у них есть, а по магазинам ходят реже”, – говорит 58-летняя Лайма, торгующая носками и одеждой, которые лежат в багажнике ее машины.

Ту же самую историю рассказывают в сонной деревушке Сангруда с населением 200 человек, которая находится вблизи польской границы. “Когда начался конфликт, покупательная способность у людей упала, и они начали экономить, – рассказывает 32-летняя кассирша из продуктового магазина Гинтаре. – Подорожало топливо, отопление, электричество, выросли налоги… Еда – это последнее, о чем думают люди. Они берут сейчас самое важное, что подешевле, что продается со скидкой”.

Инфляция растет на всем Западе. Она поднялась до такого уровня, который последний раз был несколько десятилетий тому назад. Но больше всего цены выросли в таких странах как Эстония, Латвия и Литва. Этим летом инфляция там составила более 20 процентов и до сих пор держится на уровне выше 21 процента.

Есть и местные факторы, объясняющие такой скачок цен, однако прибалтийские политики предупреждают, что их регион является первым индикатором, указывающим на то, как во всем ЕС в новом году будет нарастать ценовое давление, даже если темпы общей инфляции достигнут пика.

Глава латвийского центробанка Мартиньш Казакс говорит, что Прибалтика стала “канарейкой в угольной шахте”, показывающей, что Европу может захлестнуть новая волна инфляции.

Это тревожный сигнал для других европейских стран, где инфляционная нагрузка зимой и весной может остаться высокой, поскольку дает о себе знать рост цен на энергоресурсы. “Мы уже пережили первый внешний шок, – добавляет Казакс. – Другие страны пока только проходят через этот этап”.