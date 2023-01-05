Эсминец ВМС США прошел через Тайваньский пролив
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Через Тайваньский пролив прошел американский ракетный эсминец класса «Арли Берк», об этом заявили в пресс-службе Седьмого флота Соединенных Штатов.
Эсминец прошел 5 января по местному времени через Тайваньский пролив «в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства», заявили в пресс-службе, передает ТАСС.
Также там добавили, что корабль прошел вне пределов территориальных вод прибрежных государств. Проход судна по этому проливу показывает приверженность США «свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне».
Обычно Пекин подвергает критике подобные действия Вашингтона, и указывает, что они создают риск безопасности и подрывают стабильность.
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