 

Эсминец ВМС США прошел через Тайваньский пролив

05.01.2023, 20:45, Новости дня
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Через Тайваньский пролив прошел американский ракетный эсминец класса «Арли Берк», об этом заявили в пресс-службе Седьмого флота Соединенных Штатов.

Эсминец прошел 5 января по местному времени через Тайваньский пролив «в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства», заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

Также там добавили, что корабль прошел вне пределов территориальных вод прибрежных государств. Проход судна по этому проливу показывает приверженность США «свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне».

Обычно Пекин подвергает критике подобные действия Вашингтона, и указывает, что они создают риск безопасности и подрывают стабильность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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