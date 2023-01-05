Предотвращена попытка диверсии на Транссибирской магистрали

В Челябинской области трое местных жителей пытались вывести из строя тяговую подстанцию железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, Транссибирская магистраль), их арестовали, сообщил источник.

В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили факт задержания подозреваемых при попытке диверсии, передает РИА «Новости».

Между тем источник уточнил, что ФСБ задержала с поличным трех жителей региона, они намеревались вывести из строя тяговую подстанцию одной из ж/д станций ЮУЖД – главного хода Транссибирской магистрали.

На месте были изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон и горелка, и несколько других предметов.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на диверсию». По ней подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Центральный райсуд Челябинска всем подозреваемым избрал арест в качестве меры пресечения.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому содействие диверсии может повлечь за собой лишение свободы на срок до 15 лет, организация подобных акций может быть наказана пожизненным заключением.

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