Байден высказался о режиме прекращения огня на Украине – Путину нужна передышка

Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим одностороннего прекращения огня.

«Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин… Я думаю, он пытается получить немного “кислорода” (передышки)», – сообщил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии. Кроме того, он напомнил о российских обстрелах городов Украины на Рождество (25 декабря) и Новый год.

Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

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