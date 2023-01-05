Джейми Линн Спирс рассказала о проблемах с самооценкой из-за популярности сестры

Младшая сестра Бритни Спирс дала откровенное интервью и расплакалась на шоу “Special Forces: World’s Toughest Test”, размышляя о своих отношениях с поп-звездой. Ее слова цитирует Page Six.

Повзрослев, моя сестра стала знаменитой, всемирно известной, когда я была совсем маленькой. Я так горжусь ею, люблю ее до смерти. Но иногда мне кажется, что на самом деле у меня ничего не осталось от себя.

Джейми Линн уточнила, что мечтает обрести “собственную индивидуальность” и “быть замеченной”, а не жить в тени поп-звезды. Девушка призналась, что ежедневно борется с проблемами с самооценкой.

В декабре прошлого года Джейми Линн заявила, что прекратила общение с Бритни. Информация появилась в новых мемуарах “Вещи, которые я должна была сказать”. Ранее книга должна была выйти под названием “Я должна признаться: семья, слава и понимание этого” с отсылкой к хиту Бритни Спирс “Baby One More Time”.

Сейчас Бритни Спирс продолжает шокировать фанатов контентом в социальных сетях. Из-за этого ее 17-летние сыновья Шон и Джейден все еще держатся подальше от матери и пока не спешат с ней видеться. Но звездная мать не теряет надежды.