В ВОЗ призвали все страны сообщать полные данные по эпидемиологической ситуации

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все страны делиться полными данными о ситуации с коронавирусом, пишет WION. Это заявление было сделано на фоне событий в Китае: организация полагает, что Пекин занижает статистику по заражениям.



AP

В ВОЗ заявили, что в Китае скрывают истинный масштаб заражений коронавирусом в стране: об этом говорили во всём мире, а Пекин продолжал заявлять о том, что «всё хорошо». ВОЗ сделала своё заявление после встречи с представителями китайских властей.

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, глава ВОЗ: В условиях столь высокого уровня заражений и отсутствия полноты данных можно понять действия некоторых стран, которые предпринимают шаги, способные, по их мнению, защитить их собственных граждан. Эти данные важны для ВОЗ и всего мира, и мы призываем все страны делиться ими.

Данные остаются важнейшей составляющей, позволяющей ВОЗ осуществлять полноценную оценку риска текущей ситуации и выпускать соответствующие рекомендации.

В Германии откликнулись на слова главы ВОЗ и также подчеркнули важность извлечения серьёзных уроков из сложившейся в Китае эпидемиологической обстановки. Глава МИД ФРГ посоветовала Китаю всерьёз отнестись к ситуации с коронавирусом, а также подчеркнула важность общего европейского решения по коронавирусу.

Это кадры из одного из госпиталей в Шанхае, переполненного очередями из пациентов и их родственников. Коридоры заполнены койками с пациентами, которым делают капельницу с помощью подручных средств. На парковке шанхайского госпиталя заметили минимум 7 грузовиков и сотрудников, переносивших 18 жёлтых пакетов для переноски тел.

В китайском правительстве заявили о том, что нарастят распределение медикаментов и удовлетворят запросы больниц, домов престарелых и деревенских районов на фоне резкого роста заболеваний. Правительство также заверило, что обеспечит достаточное предложение продуктов на рынке по стабильным ценам, на фоне приближения Китайского Нового года.

Дата выхода в эфир 05 января 2023 года.