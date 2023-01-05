 

Отчёт Минобороны ФРГ по «Пумам» выявил не только мелкие, но и серьёзные неисправности

05.01.2023, 20:30, Разное
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В опубликованном Минобороны ФРГ отчёте о неисправностях БМП «Пума», выявленных в ходе недавних учений, сказано, что некоторые из поломок носят серьёзный характер. Как пишет Das Erste, представители немецкой оппозиции увидели в этом попытку министра обороны Кристины Ламбрехт переложить ответственность с бундесвера на производителя.


AP

Все 18 БМП «Пума», сломавшихся в ходе недавних учений бундесвера (кроме одной, получившей более серьёзные повреждения), будут отремонтированы до конца года, пишет Das Erste, ссылаясь на отчёт Минобороны ФРГ.

При этом Минобороны ФРГ оценивает неисправности БМП несколько жёстче, чем их производитель, компания Rheinmetall, пишет издание. В то время как в отчёте Rheinmetall говорится лишь о «незначительных поломках», в отчёте оборонительного ведомства сказано о наличии «мелких, средних, но также и нескольких серьёзных неисправностей».

По мнению депутата от партии ХДС Флориана Ханна, своим отчётом глава Минобороны Кристина Ламбрехт пытается переложить вину с бундесвера на производителя. Кроме того, в ХДС задались вопросом, почему отчёт ведомства составлялся так долго.

Множество вопросов по-прежнему остаются открытыми, пишет Das Erste. К примеру, до сих пор неизвестно, смогут ли «Пумы» стать частью сил быстрого реагирования НАТО. Также неясно, продолжат ли новые «Пумы» поступать в немецкие войска. Как отмечает издание, этот вызов станет настоящим испытанием для Кристины Ламбрехт, чьё положение усложнилось ещё и из-за недавнего скандального рождественского поздравления. 


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