С чем сочетать пальто и куртки с подкладкой из овчины (идеи)

Пальто – неотъемлемая часть зимнего гардероба, и в этом сезоне появился новый тренд – пальто из овчины. Пальто и ветровка с этой подкладкой – стильная и универсальная вещь, которую шьют из самых разных материалов: от замши до лакированной кожи. Куртка с подкладкой из овчины хорошо сочетается с другими предметами гардероба: с классическими брюками, юбками-миди и даже с цветастым макси-платьем. Мы составили подборку модных идей, которые вдохновят вас на смелые эксперименты.

Стильные образы

Куртка-авиатор отлично смотрится с уличным стилем, например, ее можно носить с брюками-карго, белым топом и винтажными кроссовками. Такое сочетание обязательно оценят любительницы комфорта.

Замшевое пальто темного оттенка длиной до щиколотки – идеальный вариант для тех, кто любит удобные и уютные вещи. Такое пальто легко сочетать с другими вещами, но особенно удачно оно смотрится с базовыми платьями из трикотажа и цветочными принтами, подчеркивающими суровость погоды.

Кендалл Дженнер точно знает, как привлечь внимание к своей персоне. Длинное черное пальто с мехом модель дополнила черными брюками и грубыми ботинками на невысоком каблуке.

Также черное пальто можно сочетать с боди для создания вечернего образа или с классическим платьем и сапогами на высоком каблуке, чтобы получился элегантный образ.