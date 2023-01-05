Кожаную куртку – никогда или максимум раз в год: как часто нужно стирать джинсы, перчатки и другую одежду

Наверняка каждый из нас мечтает о том, чтобы его одежда подольше сохраняла товарный вид. И чтобы этого добиться, необходимо знать, как за ней правильно ухаживать. Разберемся в том, как часто нужно стирать определенные группы вещей.

Джинсы

Рекомендуемая периодичность стирки – после каждой пятой носки. Джинсовая ткань не очень быстро загрязняется, она также не очень быстро впитывает запахи, поэтому стирать ее чаще не имеет смысла. Однако постоянно ходить в одной и той же одежде также не рекомендуется, поскольку на нее оседает пыль и грязь, пусть медленно, но впитывается пот. Стирайте после пятой носки, если в этом есть необходимость (по желанию можно это делать реже, если нет явных признаков загрязнения).

Белые или шелковые вещи

Их необходимо стирать после каждой носки, используя деликатную стирку. Если дважды надеть одну и ту же вещь, это однозначно станет явным, поскольку тонкие ткани быстро впитывают запахи, а белые пачкаются (как минимум выглядят несвежими). К тому же ткани под воздействием пыли и пота могут терять цвет и структуру, что приводит к быстрому изнашиванию.

Перчатки, шарфы, шапки

Обычно сезон носки этих вещей длится от трех до шести месяцев (с осени и до весны), и за это время рекомендуется произвести четыре стирки. Этого будет достаточно для того, чтобы изделия выглядели чистыми и новыми, поскольку на них также скапливается грязь и пыль. Вязаные перчатки и варежки можно стирать чаще по мере загрязнения.

Пижама

В среднем ее следует стирать после каждой третьей носки. Зимнюю пижаму стирают реже, поскольку зимой не так жарко и человек меньше потеет. Летняя спальная одежда должна стираться чаще (минимум после третьей носки), поскольку загрязнение происходит гораздо быстрее. Игнорирование этих рекомендаций может привести не только к потере товарного вида и быстрому изнашиванию изделий, но и к проблемам с кожей, поскольку ее поверхность непосредственно соприкасается с тканью.

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Футболка

Ее также необходимо стирать часто, практически после каждой носки. Исключение составляет ситуация, при которой вы находились в футболке не более трех часов (при условии, что вы не вспотели и не испачкались). В этом случае вещь можно надеть дважды.

Кожаная куртка

В идеале ее не стирают никогда. Раз в год достаточно ее почистить в домашних условиях, а лучше отнести в химчистку, чтобы это сделали специалисты. Стирая кожу вручную, вы рискуете растянуть изделие, и оно потеряет первоначальную форму. Если стирать в машинке, есть иск повреждений (она также может растянуться и даже случайно порваться). Не исключено изменения цвета и структуры материала, поэтому лучше этого не делать.

Свитера

Не стоит ошибочно полагать, что вязаные свитера из грубой шерсти могут стираться редко. Некоторые люди это оправдывают тем, что свитера редко надевают на тело, обычно под ними есть футболка или рубашка (то есть другая одежда), поэтому материал не может впитать пот. На самом деле свитера пачкаются не меньше, чем все остальные вещи. Стирать их рекомендуется после каждой третьей носки. При этом следует помнить о том, что стирка также должна быть деликатной, чтобы избежать деформации формы.