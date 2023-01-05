Каким будет 2023 год: биограф Ванги – о предсказаниях провидицы

Личный биограф Ванги Велизар Властимиров опубликовал свою новую книгу «2023: конец света в устах Ванги», в которой собрал все предсказания, сделанные болгарской ясновидящей относительно нового года.

По словам Ванги, в текущем году с карты мира исчезнет 18 стран и появится Советский Союз.

Самое главное событие 2023 года – воссоздание СССР – должно произойти в III квартале года сразу после завершения спецоперации на Украине, когда ретроградный Марс войдёт в созвездие Козерога. Лидером возрождённой державы Ванга назвала «человека лукавого, усатого, с западных рубежей Союза». Территория СССР 2.0 будет несколько больше, чем до 1991 года: в его состав войдёт Финляндия, часть Швеции и большая часть Польши. Также с карты исчезнут Болгария, Молдавия и Румыния, на месте которых появится Карпатское море.

Доллар перестанет быть мировой валютой уже в этом году, уступив место китайскому юаню, российскому рублю и турецкой лире. Инвестиционный фонд «Ванга Инвест», возглавляемый Велизаром Властимировым, в связи с этим выпустил рекомендацию по покупке соответствующей валютной корзины. Также важную роль в новой мировой экономике будут играть новые, ещё не открытые человечеством криптовалюты, которые появятся в начале лета.

Президент США Джозеф Байден умрёт, не приходя в сознание, в ноябре 2023 года, с прискорбием сообщил биограф Ванги. Однако это произойдёт уже после того, как он будет зарегистрирован в качестве кандидата на следующие президентские выборы. Смерть не помешает лидеру свободного мира с разгромным счётом победить Дональда Трампа на выборах 2024 года и остаться в Овальном кабинете.

Великобритания вернётся в состав Евросоюза и изнутри запустит процедуру голосования за его ликвидацию. Удастся ли европейским странам сохранить единство или нет, Ванга сообщает туманно. Однако евро прекратит обращение на большей части его стран из-за того, что изображённые на нём лица деятелей европейской науки и культуры противоречат нормам ислама.

Приобрести книгу Велизара Властимирова «2023: конец света в устах Ванги» можно в шиномонтаже «Панорама» в Монте-Карло. Первые 500 покупателей получат подарочные экземпляры с собственноручной подписью Ванги.

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