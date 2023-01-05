Михалкова положили в больницу с гриппом
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Режиссера, актера и главу Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова госпитализировали, об этом сообщили в пресс-службе артиста.
«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года, это советский и российский и режиссер, сценарист, телеведущий, актер и блогер.
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