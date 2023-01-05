 

Михалкова положили в больницу с гриппом

05.01.2023, 19:20, Новости дня
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Режиссера, актера и главу Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова госпитализировали, об этом сообщили в пресс-службе артиста.

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года, это советский и российский и режиссер, сценарист, телеведущий, актер и блогер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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