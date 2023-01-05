 

В США запасы нефти за неделю возросли на 1,7 млн баррелей

05.01.2023, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Соединенных Штатах за неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 1,7 млн баррелей, сообщило американское министерство энергетики.

К 30 декабря запасы дошли до уровня в 420,6 млн баррелей, заявили в минэнерго страны, передает ТАСС.

Там пояснили, что этот показатель примерно на 4% меньше среднего за последнюю пятилетку.

К 19.01 мск мартовский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,35%, до 78,89 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставками в феврале росли до 73,82 за баррель (рост на 1,35%).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10.20 / Президент Кыргызстана заявил что готов к диалогу со всеми, в том числе с объявившим себя премьером Жапаровым

13.03.21 / США предоставили убежище «народу Бирмы»

02.08.21 / Определено место похорон президента журфака МГУ Ясена Засурского

23.10.21 / Разумков рассказал, чем занимается после увольнения

18.09.20 / Лидер Косово наградил Трампа

03.08.20 / Источники: хакеры из РФ слили в Сеть документы из почты британского экс-министра

14.05.22 / Лавров заявил об отсутствии предателей среди дипломатов

15.10.20 / Интервью Гордона с Верещук. Где и когда смотреть

12.07.20 / Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

28.05.22 / ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика