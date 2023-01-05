В США запасы нефти за неделю возросли на 1,7 млн баррелей

В Соединенных Штатах за неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 1,7 млн баррелей, сообщило американское министерство энергетики.

К 30 декабря запасы дошли до уровня в 420,6 млн баррелей, заявили в минэнерго страны, передает ТАСС.

Там пояснили, что этот показатель примерно на 4% меньше среднего за последнюю пятилетку.

К 19.01 мск мартовский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,35%, до 78,89 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставками в феврале росли до 73,82 за баррель (рост на 1,35%).

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