 

Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине

05.01.2023, 19:20, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

Глава ведомства в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Напомним, в четверг президент РФ после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

В Киеве в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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