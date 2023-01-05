Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

Глава ведомства в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Напомним, в четверг президент РФ после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

В Киеве в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.

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