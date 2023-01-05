 

77-летний Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

05.01.2023, 19:20, Разное
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Российский актер, режиссер, сценарист и телеведущий Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве. Врачи диагностировали у звезды коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным телеграм-канала, сначала 77-летнего режиссера Никиту Михалкова привезли в ГКБ № 67. Однако позже врачи поняли, что дело серьезное, и экстренно решили перевезти его в другую больницу. Транспортировка кинодеятеля осуществлялась при помощи высоко оснащенной реанимационной бригады.

Отмечается, что у Никиты Михалкова диагностирована ковидная пневмония. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пока никаких прогнозов не дают.

Ранее скончался композитор и близкий друг Никиты Михалкова Эдуард Артемьев. Его не стало 29 декабря. Михалков почтил его память в своем телеграм-канале и заявил, что испытывает “избыток сердца” в связи с его смертью. Композитору было 85 лет. Он сочинил произведения для картин Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, а также Андрея Кончаловского.

Президент России Владимир Путин назвал музыку ушедшего Эдуарда Артемьева символом исторической эпохи России.


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