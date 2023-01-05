Из изгнания в изгнание: Хуан-Карлос I вернул Испании королевскую семью и уехал в Абу-Даби

Сегодня отмечает свое 85-летие Хуан-Карлос I, свидетель и участник бурной истории своей страны, ставший первым королем после реставрации монархии в Испании. Отмечать юбилей он будет далеко за ее пределами — в ОАЭ, где он живет с августа 2020 года, то есть, с начала своего добровольного изгнания.

Юный Хуан Карлос в 1949 году

Хуан-Карлос I относится к династии испанских Бурбонов, которые в последние два столетия то и дело лишались трона. Последним из них был его дед король Альфонс XIII. Он вместе с женой и детьми покинул свою страну после того, как на муниципальных выборах 12 апреля 1931 года победили республиканцы и социалисты. Поэтому Хуан-Карлос родился в Риме, там же, где познакомились и поженились его родители: принц Хуан Барселонский и его троюродная сестра — представительница сицилийской ветви Бурбонов принцесса Мария де лас Мерседес Бурбон и Орлеан. Семья жила в изгнании между Италией и Францией, а с началом Второй Мировой войны они переехали в Швейцарию. В 1947 году диктатор Франсиско Франко по итогам референдума провозгласил возвращение монархии, но не спешил вызывать из-за рубежа законного претендента на престол — Хуана Барселонского.

Наследники испанского престола – Хуан Барселонский и его сын Хуан Карлос

Вместо этого сам Франко провозглашался пожизненным регентом Испании, а в 1969 году он назначил претендентом на трон молодого принца Хуана Карлоса — в обход его отца. Юноша еще в 1947 году переехал в Испанию, чтобы получить образование достойное наследника престола. Это стало возможным, благодаря договоренности Хуана Барселонского с диктатором Франко о том, чтобы его сын мог учиться на родине предков и узнать свою страну. Получив среднее образование, в 1955 году принц поступил в общевойсковую военную академию в Сарагосе. Позже он проходил обучение в Военно-морском училище и Военно-воздушной академии Испании, получил высшее образование в Мадридском университете. Для того, чтобы закрепить за Хуаном Карлосом его первоочередное право на трон, помощники Франко придумали для него новый титул — не принц Астурийский, как того требуют правила престолонаследия, а принц Испании.

Хуан Карлос с невестой Софией Греческой

Именно в этом качестве Хуан Карлос женился на принцессе Софии Греческой, старшей дочери короля Греции Павла I и королевы Фридерики. Очень многие на родине невесты не одобрили этот брак. За красавицей Софией ухаживал будущий король Норвегии Харальд, а вместо этого девушка выбрала принца без страны и с туманными перспективами на будущее. Их свадьба проходила не в Испании, наследником престола которой считался жених, а на родине невесты — в Афинах. А о помолвке было объявлено не в королевском дворце в Мадриде, а дома у бабушки Хуана Карлоса в Лозанне. Тем не менее, их свадьба стала первым со времени окончания Второй Мировой войны массовым сбором королевских домов мира: на нее съехались 137 представителей правящих европейских династий, в том числе, пять королей и семь королев. Молодоженам пришлось сочетаться браком дважды: сначала по католическому, а затем по православному обряду. София родила мужу сына и наследника престола Филиппа, и двух дочерей — Елену и Кристину.

Претендент на испанский престол Хуан Карлос с женой Софией и детьми принцем Филиппом и инфантами Еленой и Кристиной в 1970 году

В последние годы жизни диктатора Франко Хуан Карлос свыкался с будущим статусом монарха, хотя изменения в порядке престолонаследия в Испании долго не признавали другие королевские дома Европы. Да и сам Хуан Барселонский отказывался считать своего старшего сына королем вплоть до 1977 года, когда Хуан Карлос уже два года, как взошел на престол после смерти Франко. Король провел реформы, которые покончили с франкистским режимом, начал переход страны к демократическому строю, что привело к одобрению новой конституции Испании 1978 года. В стране была установлена конституционная монархия. Одновременно король перевез в Испанию родителей, живших в Португалии. За время своего правления Хуан Карлос I посетил с официальными визитами практически все страны мира и основные международные организации, как всемирные, так и региональные. Он был чрезвычайно популярен, и ничто не предвещало печального конца этой истории.

Восшествие на престол короля Хуана Карлоса I

Но в 2012 году наделала много шуму история с дорогостоящей поездкой короля на сафари в Ботсвану, когда во время охоты на слонов Хуан Карлос сломал бедро. Одновременно стало известно, что он путешествовал в сопровождении 48-летней Коринны цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, которая и организовала эту охоту в ботсванском поместье герцога Вестминстерского. Поговаривали, что 40 000 евро, в которые обошлась поездка, были оплачены Мохаммедом Эйадом Каяли, советником королевской семьи Саудовской Аравии. А также, что слишком близкое знакомство Хуана Карлоса I и Коринны длится с 2004 года, и что в 2012 году он перевел ей около 65 миллионов евро в качестве «подарка». И хотя источники испанских СМИ при дворе утверждали, что Коринна и король всего лишь друзья, отношения монарха с супругой становились все хуже и хуже, они практически не появлялись вместе за исключением официальных мероприятий. Для спасения репутации монархии — 2 июня 2014 года Хуан Карлос I вручил премьер-министру заявление о своем решении отречься от престола, а 18 июня 2014 года оно было одобрено правительством и предано гласности. Уже на следующий день его сын был провозглашен королем Филиппом VI, а Хуан Карлос стал «почетным королем».

Линия престолонаследия: почетный король Хуан Карлос, король Филипп VI и принцесса Астурийская Леонор

Дальше — больше. 3 августа 2020 года Хуан Карлос сделал шокирующее заявление о том, что навсегда покидает Испанию. Без королевы Софии, которая продолжает жить во дворце Сарсуэла и вести публичную жизнь. Его финансовые дела привлекли внимание правоохранительных органов Швейцарии, занимающихся расследованием дела о коррупции. Спустя две недели королевский двор опубликовал сообщение, что теперь монарх проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. А в марте этого года он сообщил в письме своему сыну, что, скорее всего, больше не вернётся на родину, несмотря на то, что прокуратура официально прекратила расследование. В мае Хуан Карлос впервые за два года приезжал в Испанию. Он встречался с друзьями, со своими детьми, в том числе, с королем Филиппом VI, но не с супругой. И улетел обратно в ОАЭ. На сегодняшний день экс-король является почетным генерал-капитаном сухопутных войск, ВМС и ВВС Испании.