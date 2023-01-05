Они появились вместе с сотворением рая – что мы знаем об ангелах из Библии

Известно, что ангелы упоминаются в Библии около 300 раз. Но, несмотря на это, большинство людей имеет об ангелах смутное представление. Известно, что созданы эти небесные сущности Богом были для собственной славы. Ниже представляем вашему вниманию несколько фактов об ангелах, основанных на Библии.

Подробности из Библии: всегда ли были ангелы

Ангелы кажутся вечными существами. Однако, согласно Библии, существовали они не всегда. В Библии говорится, что в этом мире все когда-то было создано Богом для себя. Конечно же, и ангелы были созданы Творцом в какой-то момент. Считается, что, возможно, Бог создал ангелов вместе с небесами. Вместе с тем ангелы — это существа более высокого порядка, чем люди.

Вопреки расхожему мнению человек не может стать ангелом, в том числе и после кончины. Точно так же и ангел ни при каких обстоятельствах не может стать человеком. Ангелы, однако, хотя они и духовные существа, при желании могут принимать и физическую форму. В отличие от человека при этом, в Библии нигде не говорится, что Бог создал ангелов по образу и подобию своему.

Роль ангелов

Собственно, само слово «ангел» происходит от греческого “aggelos”, что в переводе означает «посланник». То есть ангелы — это сущности, созданные специально для того, чтобы сообщать людям волю Бога. К примеру, в Священном Писании упоминается о том, что ангелы помогли Моисею открыть закон. Также ангелы могут оказывать людям содействие в исполнении наказов Бога.

Иерархия ангелов

У ангелов, помимо всего прочего, есть и иерархия. Все такие сущности имеют чины. В Библии ангельских чинов упоминается 9. Самыми ближайшими к Богу, к примеру, являются серафимы. Эти ангелы имеют по 6 крыльев и воспламеняют в сердцах людей любовь к Богу. Херувимы, вторые в иерархии, восхваляют божественный разум. Считается, что Сатана, к примеру, когда-то был именно херувимом. И грехопадение людей произошло из-за того, что они возгордились своим умом и захотели все знать, как Бог.

Явление людям

Ангелы могут различаться по внешнему виду. Однако у них есть некоторые общие черты, о которых известно из Библии. Ангелы как существа духовные могут быть видимыми или невидимыми. В Библии есть примеры того, что они присутствовали, но люди их не замечали. Появляются ангелы перед людьми обычно в виде мужчин, иногда с какими-то необычными чертами или физическими особенностями. К примеру, Даниил однажды увидел ангела с руками и ногами из полированного металла и драгоценных камней. У этого ангела также было лицо, подобное молнии.

Ангелы и человек

Из Библии известно, что ангелы сильнее человека. Но при этом всемогущими эти библейские сущности не считаются. Иногда ангелы также могут принимать облик людей. Ведь в Библии, к примеру, недаром дается наказ оказывать гостеприимство странникам. Ведь в образе странника в дом может постучаться ангел.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Всем ли ангелам можно доверять

Ангелы — божьи посланники. Но доверять можно далеко не всем ангелам. Ведь известно, что самый красивый ангел — Люцифер взбунтовался против Бога. При этом он соблазнил и многих других ангелов, теперь противостоящих Творцу. Таких ангелов принято называть демонами. Доверять им, конечно же, не стоит.

Ангелы и конец мира

Считается, что ангелы будут исполнять волю Бога и при конце мира. Именно ангельское войско выступит против сил зла в конце истории. Их военачальником, конечно, будет Иисус Христос. При этом появятся еще и ангелы-мстители. Эти сущности будут играть особую роль в самом начале событий Апокалипсиса.

Ангелы-мстители, кстати, появляются в Библии достаточно часто. В качестве примера помимо Апокалипсиса можно назвать двух ангелов, сжегших Содом и Гоморру. Также один из библейских ангелов в одиночку выиграл войну, уничтожив сотни тысяч ассирийских воинов, напавших на Иерусалим.