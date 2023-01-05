Солнечные очки, браслеты или кружева? Какой аксессуар на свадьбе принесет уверенность и счастье знакам зодиака

У каждого знака зодиака есть свой особый вкус, который определяет эстетику свадебной церемонии, создавая ее особую атмосферу. По мнению астрологов, следование энергии, соответствующей этому знаку – это увлекательный процесс. И в то же время это полезный инструмент для творческого самовыражения и более индивидуального подхода, который придает изюминку свадебному торжеству. Вот какие рекомендации по подбору аксессуаров дают звездочеты.

Овен: неожиданный, яркий образ

Уверенные в себе женщины-Овны чувствуют себя лучше всего, когда выделяются из толпы, поэтому они, как правило, следуют самым смелым модным тенденциям. Им очень подойдет проведение свадебной церемонии на открытом воздухе. Отличным выбором в плане аксессуаров будут стильные солнцезащитные очки с яркой оправой и уникальным дизайном. Невеста-Овен также может использовать яркие цвета для свадебного платья, чтобы зарядиться энергией и подчеркнуть особую атмосферу дня.

Телец: изысканность и комфорт

Тельцы – это люди, которые ценят комфорт и удобство, они являются приверженцами традиций. Но в то же время они неравнодушны к красоте и роскоши. Поэтому женщинам-Овнам нужно позаботиться об удобной, но при этом весьма элегантной обуви. Для аксессуаров предпочтительными будут приглушенный золотистый и коричневый цвета. Среди украшений стоит выбрать ожерелье из камней рождения близких людей, что сделает этот день особенно приятным для них.

Близнецы: двойственность и баланс

Остроумные, капризные, энергичные и вечно любопытные Близнецы всегда самые веселые и привлекательные. Но в то же время особенностью их знака является некое раздвоение личности, поэтому иногда они испытывают нерешительность в выборе. Им одновременно могут нравиться противоположные вещи. Чтобы сбалансировать ситуацию, невестам-Близнецам рекомендуется выбрать два свадебных платья различных стилей. Первое – длинное, романтичное, в котором она почувствует себя богиней. А второе – короткое, игривое, кокетливое, которое позволит ощутить себя озорной девчонкой.

Рак: сентиментальность и романтизм

Раки относятся к сентиментальным, мечтательным, романтичным натурам. Поэтому их свадьба должна дать им ощущение незабываемого приключения, наполненного океаном эмоций. Женщинам-ракам из украшений больше всего подойдет сияющий жемчуг и сверкающая диадема из белых камней. Чтобы добавить сентиментальности в атмосферу праздника можно включить в оформление торжества что-то из семейных реликвий, которые имеют особую эмоциональную ценность.

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Лев: смелая роскошь

Львы не мыслят своей жизни без того, чтобы всегда находиться в центре внимания. Их выбор аксессуаров – это яркость, оригинальность и, конечно же, роскошь. Поэтому женщинам-Львам подойдут металлизированные украшения для волос золотистого цвета или изящное кружево. Кроме того, подчеркнуть праздничную атмосферу свадьбы невесте поможет платье, сшитое из материала ярких расцветок.

Дева: практичность и индивидуальность

Представительницы этого знака – ярые перфекционистки, которые придают большое значение деталям. Они весьма аккуратны и обладают безупречным вкусом. А, значит, для них наилучший вариант в выборе аксессуаров – это элегантность, лаконичный дизайн. Но в то же время им нужно выразить свою индивидуальность. Для этого астрологи рекомендуют подобрать для жениха и невесты украшения, которые бы сочетались друг с другом. Например, это могут быть одинаковые камни – у нее в кольце, у него в запонках.

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Весы: равновесие и романтика

Весами управляет планета Венера, поэтому они нежны и романтичны, но в то же время они практичны и склонны к анализу. Поэтому в букете невесты должны присутствовать розы как символ любви и четкие, симметричные линии в украшениях. Кроме того, невесте и жениху рекомендуется надеть одинаковые браслеты-обереги, которые будут символизировать их связь.

Скорпион: страстность и преданность

Этим знаком движут сильные эмоции, они страстны и весьма преданны своему партнеру. Невестам-Скорпионам, как и Весам, подойдет аксессуар, идентичный тому, который будет у жениха. Но в их случае он должен быть скрытым от посторонних глаз, поскольку этот знак отличается невероятной скрытностью. Это могут быть медальоны с фотографиями второй половины. Таинственную ауру усилят красные и черные тона.

Стрелец: яркость и дань традициям

Стрельцы отличаются ярким темпераментом и самобытностью, от них исходит неиссякаемая энергия. Поэтому и выбираемые ими для свадьбы аксессуары должны быть соответствующими – то есть яркими, бросающимися в глаза. Пр выборе браслетов предпочтение лучше отдать массивным экземплярам, украшенным богатым орнаментом. Кроме того, Стрельцам подходят украшения символичные, традиционные, отражающие их культуру.

Козерог: классика и функциональность

Козероги – это люди практичные и целеустремленные, которые всегда точно знают, чего хотят. Поэтому им подходят функциональные, практичные аксессуары. Например, элегантные классические часы или ожерелье, которое является семейной реликвией. Важно, чтобы украшения можно было использовать и после свадьбы

Водолей: воображение и творчество

Изобретательный, ориентированный на будущее Водолей – это бунтарь среди знаков зодиака. Свобода и оригинальность – это его основные характеристики. Для невесты-Водолея подойдут украшения на космическую тему. Например, несколько цепочек с различными кулонами, изображающими знак Водолея и планету Уран, которая им управляет.

Рыбы: элегантность и мечтательность

Представители этого знака живут между реальностью и фантазией. Они чутки, мечтательны, наделены богатым воображением. Им подойдет кольцо с аквамарином, вызывающее ассоциации с голубыми морскими водами. А также изящные сережки с какой-нибудь особенной символикой. При этом для платья следует выбрать прозрачный, обволакивающий материал.