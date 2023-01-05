Скандалы: Бастрыкин проверит законность застройки сквера на Мебельной улице в Петербурге под автостоянку

Петербуржцы обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в действиях застройщика на Мебельной улице, который занимается вырубкой деревьев в рекреационной зоне

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициирует проверку в связи с запланированной застройкой сквера около дома №35, корпус 2 на Мебельной улице. Петербуржцы заявляют, что работы выполняются с явными нарушениями. По словам активистов, порубочный билет предоставлялся на 11 деревьев и кустарников, однако в рекреационной зоне уничтожили практически все зеленные насаждения.

4 января горожане вышли на митинг , чтобы предотвратить вырубку деревьев, однако, как сообщают СМИ, рабочие при помощи шредера уничтожили улики, чтобы невозможно было определить какие насаждения были уничтожены. Также во время митинга пострадала одна из активисток.

Компания «Клаксон», которая арендует участок под застройку вызывает сомнения у активистов. По данным портала Rusprofile, у компании низкий показатель надежности, возможно, это «фирма-однодневка».

Обращение в администрацию губернатора Александра Беглова с просьбой облагородить сквер осталось без внимания. Несмотря на то, что рядом со сквером находится платная парковка, чиновники проигнорировали просьбу горожан.

Ольга Смирнова