 

Скандалы: Бастрыкин проверит законность застройки сквера на Мебельной улице в Петербурге под автостоянку

05.01.2023, 18:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Петербуржцы обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в действиях застройщика на Мебельной улице, который занимается вырубкой деревьев в рекреационной зоне

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициирует проверку в связи с запланированной застройкой сквера около дома №35, корпус 2 на Мебельной улице. Петербуржцы заявляют, что работы выполняются с явными нарушениями. По словам активистов, порубочный билет предоставлялся на 11 деревьев и кустарников, однако в рекреационной зоне уничтожили практически все зеленные насаждения.

4 января горожане вышли на митинг, чтобы предотвратить вырубку деревьев, однако, как сообщают СМИ, рабочие при помощи шредера уничтожили улики, чтобы невозможно было определить какие насаждения были уничтожены. Также во время митинга пострадала одна из активисток.

Компания «Клаксон», которая арендует участок под застройку вызывает сомнения у активистов. По данным портала Rusprofile, у компании низкий показатель надежности, возможно, это «фирма-однодневка».

Обращение в администрацию губернатора Александра Беглова с просьбой облагородить сквер осталось без внимания. Несмотря на то, что рядом со сквером находится платная парковка, чиновники проигнорировали просьбу горожан.

Ольга Смирнова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Зубная щетка плюс лак для волос и еще 6 лайфхаков, которые облегчат уход за волосами

13.07.21 / Си Цзиньпин поблагодарил “щедрый русский народ”, который разрешил увеличить экспорт леса в КНР в 12 раз

29.09.21 / Янукович заявил о намерении выделить деньги на создание машины времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти Украину

16.07.22 / США и Египет вместе выражают озабоченность нехваткой продовольствия

26.02.22 / Интенсивные бои под Счастьем попали на видео: Давай-давай, быстро!

29.06.22 / Антон Красовский рассказал о компромате на Аллу Пугачеву

07.05.21 / Принц Гарри и Меган Маркл представили новое фото сына Арчи

14.04.22 / “Готова броситься бежать”: почему в королевской семье пожали плечами от открытого энтузиазма Меган

26.07.22 / Неоправданные траты: Почему Дзюба и Оздоев не привлекаются в клубы РПЛ

13.08.21 / Китай должен объединиться с Россией и Беларусью, двумя странами, граничащими с Литвой, и наказать ее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика