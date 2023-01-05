Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Чебоксарах выросло до 21 человека

При пожаре в жилом доме в Чебоксарах пострадали десять детей и 11взрослых, два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

В Минздраве Чувашии сообщили, что среди пострадавших при пожаре в Чебоксарах 21 человек, 10 из которых дети, которые доставлены в РКБ для обследования и медпомощи, передает ТАСС.

Уточняется, что из десяти пострадавших несовершеннолетних два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо детей получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследование.

Среди 11 пострадавших взрослых, два находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Еще двое продолжают обследование в БСМП, остальные на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших при пожаре, среди которых восемь детей.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Предполагаемый виновник, хозяин квартиры, где произошло возгорание, задержан.

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