Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Чебоксарах выросло до 21 человека
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
При пожаре в жилом доме в Чебоксарах пострадали десять детей и 11взрослых, два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.
В Минздраве Чувашии сообщили, что среди пострадавших при пожаре в Чебоксарах 21 человек, 10 из которых дети, которые доставлены в РКБ для обследования и медпомощи, передает ТАСС.
Уточняется, что из десяти пострадавших несовершеннолетних два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо детей получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследование.
Среди 11 пострадавших взрослых, два находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Еще двое продолжают обследование в БСМП, остальные на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших при пожаре, среди которых восемь детей.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Предполагаемый виновник, хозяин квартиры, где произошло возгорание, задержан.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет