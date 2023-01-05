 

Снегопады в Москве превысили показатели климатической нормы

05.01.2023, 17:59, Новости дня
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В столице снегопад нарастил сугробы до 29 сантиметров, это выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве на ВДНХ за сутки выпало по 2 мм осадков, в Тушино – 3 мм, в Московской области больше всего снега выпало в Долгопрудном – 7 мм, рассказал Тишковец РИА «Новости».

В столице сугробы на ВДНХ и в Тушино увеличились до 29 сантиметров, климатическая норма же составляет 22 сантиметра. Такие показатели характерны для 20-21 января, добавил он.

В Подмосковье самые глубокие сугробы наросли в Дмитрове и Павловском Посаде – 27 см, в Ново-Иерусалиме – 28 см. в Коломне показатель дошел до 32 см, в Черустях – до 34 см.

Специалист отметил, что город ожидает долгий бесснежный период, рост сугробов остановится как минимум до середины января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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