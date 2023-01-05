Путин объявил о прекращении огня на период Рождества

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля.

Прекращение огня будет действовать с 12.00 мск 6 января до 24.00 7 января, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Также Москва призывает Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность жителям посетить рождественские службы, добавили в Кремле, информирует РИА «Новости».

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