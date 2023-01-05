Путин объявил о прекращении огня на период Рождества
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Президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля.
Прекращение огня будет действовать с 12.00 мск 6 января до 24.00 7 января, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Также Москва призывает Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность жителям посетить рождественские службы, добавили в Кремле, информирует РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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