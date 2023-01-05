 

Носит платки и ходит в мечеть: что стало с Решетовой после расставания с Тимати и переезда из России

05.01.2023, 17:55, Разное
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Модель Анастасия Решетова рассталась с репером Тимати несколько лет назад. Это произошло сразу после рождения сына Ратмира. Спустя время Решетова и вовсе переехала в Дубаи, где и находится до сих пор.

Судя по всему, бывшая возлюбленная Тимати всерьез задумалась о том, чтобы навсегда обосноваться в арабской стране. В какой-то момент Анастасия Решетова даже ударилась в ислам и стала носить платки, что нимало напугало ее поклонников. Так или иначе, увлечение восточной культурой и новые ценности указывают на то, что Решетова всерьез переосмыслила свою жизнь. Теперь она ценит не только внешность в человеке, но и его духовные качества. Раньше же она уделяла внимание больше красоте и внешнему виду.

Сейчас бывшая Тимати регулярно посещает мечеть и практически отказалась от общения на русском языке. Даже в соцсетях она говорит преимущественно на английском.

На днях в беседе с поклонниками Анастасия Решетова призналась, что пока не готова полностью вычеркнуть Россию из своего сердца, так как с поклонниками она говорит на русском и что-то ее еще здесь держит.

“Я 50 на 50 между Москвой и Дубаем. Везде одинокого комфортно. Но Россия всегда будет домом”, – призналась бывшая Тимати.


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