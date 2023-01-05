От бомберов до оверсайз-шуб: 5 трендов верхней одежды
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ОВЕРСАЙЗ
Главное сейчас — не только чтобы “костюмчик сидел”, а чтобы смотрелся на несколько размеров больше.
ПИНКОМАНИЯ
От нежных оттенков baby pink до броского барбикора — не забывайте о розовом даже в холода.
БОМБЕРЫ
Незаменимая вещь для луков в стиле спорт-шик. В тренде — пастельные оттенки и анималистичные принты.
ТОТАЛ-ЛУК
Сочетайте верхнюю одежду с головным убором и сумкой — и прослывете модником.
КОЛОР-БЛОК
Экошуба Dolce Vita с контрастными полосами и вставками из экокожи собрана вручную из 98 элементов. Она гарантированно добавит образу яркости и выделит из толпы.
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