 

От бомберов до оверсайз-шуб: 5 трендов верхней одежды

05.01.2023, 17:50, Разное
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ОВЕРСАЙЗ

Главное сейчас — не только чтобы “костюмчик сидел”, а чтобы смотрелся на несколько размеров больше.

ПИНКОМАНИЯ

От нежных оттенков baby pink до броского барбикора — не забывайте о розовом даже в холода.

БОМБЕРЫ

Незаменимая вещь для луков в стиле спорт-шик. В тренде — пастельные оттенки и анималистичные принты.

ТОТАЛ-ЛУК

Сочетайте верхнюю одежду с головным убором и сумкой — и прослывете модником.

КОЛОР-БЛОК

Экошуба Dolce Vita с контрастными полосами и вставками из экокожи собрана вручную из 98 элементов. Она гарантированно добавит образу яркости и выделит из толпы.


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