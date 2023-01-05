От бомберов до оверсайз-шуб: 5 трендов верхней одежды

ОВЕРСАЙЗ

Главное сейчас — не только чтобы “костюмчик сидел”, а чтобы смотрелся на несколько размеров больше.

ПИНКОМАНИЯ

От нежных оттенков baby pink до броского барбикора — не забывайте о розовом даже в холода.

БОМБЕРЫ

Незаменимая вещь для луков в стиле спорт-шик. В тренде — пастельные оттенки и анималистичные принты.

ТОТАЛ-ЛУК

Сочетайте верхнюю одежду с головным убором и сумкой — и прослывете модником.

КОЛОР-БЛОК

Экошуба Dolce Vita с контрастными полосами и вставками из экокожи собрана вручную из 98 элементов. Она гарантированно добавит образу яркости и выделит из толпы.