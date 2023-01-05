Суд отклонил обвинения в насилии в отношении Мэрилина Мэнсона

Судья Калифорнии отклонил иск о сексуальном насилии в отношении Мэрилина Мэнсона. Заявление было подано моделью Эшли Морган Смитлайн, которая обвиняла рокера в изнасиловании и жестоком обращении во время их двухлетних отношений. Об этом пишет Page Six.

Обвинение было снято после того, как истица не смогла заменить своего бывшего юрисконсульта. Модель не нашла новое представительство, поэтому ее дело было отклонено. Иск упрощен без предубеждения, а это означает, что она может подать его повторно.

По словам Смитлайн, в течение двух лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны Мэнсона. Девушка утверждает, что музыкант кусал и бил ее, резал ее тело ножом, а также насиловал во время сна. Однажды Мэнсон сломал Смитлайн нос, а в другой раз метнул в нее нож, едва не задев им лицо. Представители Мэнсона заявили, что в словах модели “много лжи”, а отношения музыканта с ней “не продлились и одной недели”. Однако Смитлайн предоставила People скриншоты переписок с музыкантом, продолжавшихся около двух лет и начавшихся в 2010 году.