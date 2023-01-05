 

Эпидемия COVID-19 в Китае привела к дефициту лекарств во Франции

05.01.2023, 17:41, Разное
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Тройная эпидемия коронавируса, гриппа и бронхиолита во Франции привела к высокому спросу на лекарства, однако в аптеках намечается дефицит антибиотиков и жаропонижающих, передаёт BFM TV. Эксперты объясняют, что 80% сырья для медикаментов производятся в Китае, где возникли перебои из-за новой волны коронавируса и приостановки работы фармацевтических заводов.

ФИЛИПП ВЕРНЬ, аптекарь: Полки с амоксициллином, ну и вы видите.

Совершенно пустые. За 30 лет работы Филипп впервые столкнулся с такой нехваткой лекарств в своей аптеке.

ФИЛИПП ВЕРНЬ: Здесь дыра. Мы пытались расставить так, чтобы казалось, будто всего хватает, но здесь дыра.

В то же время спрос высок: вот уже несколько недель Франция во власти тройной эпидемии.

ФИЛИПП ВЕРНЬ: Сейчас на 30 процентов повысились продажи парацетамола, и мы продаём те формы, которые у нас остались.

Такая нехватка медикаментов постепенно превращается в дефицит, особенно среди лекарств для детей.

ЖАН-МАРИ ГИЛЛЕРМЕН, вице-президент Гильдии аптекарей Окситании: Иногда мы звоним врачу, чтобы найти антибиотик на замену, однако проблема в том, что через некоторое время этот антибиотик на замену тоже заканчивается.

Причина такой беспрецедентной ситуации — в новом витке эпидемии в Китае, где проживает около 1,4 миллиарда человек. Стране крайне нужны медикаменты, а заводы, на которых они производятся, приостановили работу. При этом Франция сильно от них зависит.

ЖЕРОМ МАРТЕН, сооснователь центра мониторинга прозрачности в лекарственной политике: Если посмотреть на медикаменты в совокупности, 80 процентов сырья для лекарств, которые мы используем, производятся в Китае, в Индии или другой азиатской стране. Целые 80 процентов, то есть даже если потом у нас участвуют компании по расфасовке, то есть производители на следующем этапе, в случае возникновения проблем на раннем этапе у нас либо нет, либо крайне мало решений для замены.

Начало дефицита ощущается во всех департаментах Франции, а также по всей Европе.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года. 


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