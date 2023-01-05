Вопреки давлению со стороны США, РФ и Китай намерены в 2023 году укреплять связи на всех уровнях

Россия и Китай преисполнены решимости помешать усилиям Америки, которая сейчас пытается одновременно противодействовать обеим державам, пишет Newsweek. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Москва и Пекин в наступившем году намерены укреплять связи на всех уровнях, отмечается в статье.



AP

Китай и РФ будут укреплять связи «на всех уровнях» в 2023 году, несмотря на давление США, пишет Newsweek.

Как поясняет издание, Москва и Пекин преисполнены решимости помешать продолжающимся усилиям Вашингтона, который сейчас пытается одновременно противодействовать двум своим главным противникам. РФ и КНР приняли совместное решение о расширении сотрудничества на различных фронтах в наступившем году, говорится в статье.

Спустя полтора месяца после встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20, на которой Пекин и Вашингтон попытались стабилизировать двусторонние отношения, председатель КНР Си Цзиньпин в конце прошлого месяца провёл переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Хотя Си отметил «объективную и справедливую» позицию Китая в отношении украинского конфликта, который Пекин отказался осудить или поддержать, однако оба лидера подтвердили своё желание и дальше развивать отношения в 2023 году.

Путин, со своей стороны, также пригласил Си посетить Москву этой весной. На вопрос о том, будут ли претворены в жизнь такие планы, официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала журналистам, что «Китай и РФ привержены построению нового типа отношений, которые будут основаны на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве».

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, заявил, что это партнёрство имеет важное значение для защиты их общего видения глобальной безопасности, особенно перед лицом угроз со стороны США и их союзников.

«Значительный рост конфликтного потенциала в мире, оформившаяся в последнее время политика США и их союзников, направленная на разрушение глобальной системы безопасности, их нацеленность на сдерживание развития наших стран сделали очевидной как для России, так и для наших китайских партнёров необходимость всемерного укрепления стратегической связки между Москвой и Пекином», — заявил Руденко.

Несмотря на нежелание Пекина открыто поддерживать действия Москвы на Украине, обе державы продолжают укреплять взаимодействие, в том числе в военной сфере. Так, китайские и российские военные всё чаще проводят совместные учения.

В дипломатическом отношении Китай и РФ в последние годы также всё чаще формируют единый блок в Совете Безопасности ООН. Например, совсем недавно они объединились, чтобы наложить вето на новые санкции против Северной Кореи в связи с последними ракетными испытаниями Пхеньяна.

Координация действия между Китаем и Россией в Тихом океане вызвала раздражение у союзников США — Японии и Южной Кореи. Это сотрудничество между Москвой и Пекином проходит на фоне высокой напряжённости в регионе. Эта напряжённость вызвана поддержкой со стороны США самоуправляющегося острова Тайвань, на который претендует Китай.

Россия стала объектом возглавляемой Вашингтоном беспрецедентной кампании международных санкций, что сделало экономические отношения Москвы с КНР ещё более важными.

В этом году Китай стал крупнейшим торговым партнёром России, поскольку западный рынок для Москвы сократился. Пекин, между тем, продолжает покупать российские нефть и газ, помогая ослабить действие санкций, введённых западными странами и их партнёрами, пишет Newsweek.