Минкульт ограничит использование иностранной музыки в ночных клубах

Министерство культуры введёт квоты на воспроизведение в ДК и ночных клубах песен иностранных исполнителей, а также запрет на треки из недружественных стран.

Об этом заявила представитель Минкульта Валерия Кирпичникова в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию музыкального фестиваля им. Клавдии Шульженко.

– Именно с музыки начинается распад страны. Не зря американцы так пытались навязать советской молодёжи чуждые для нас джаз и рок-н-ролл. Влюбив подрастающее поколение в свои традиции, они дискриминировали все отечественные достижения в культуре. Так происходит и сегодня, когда вместо «Ёлочки» мы постоянно слышим Jingle Bells, – сказала чиновница.

Она уточнила, что в соответствии с системой квот, разработанной на время переходного периода, половину всех треков в плейлисте каждого заведения должны будут составлять русскоязычные песни и ремиксы. Другую половину можно будет заполнить произведениями исполнителей из стран, не внесённых в список недружественных. Позднее соотношение может измениться.

Для проведения контрольных мероприятий и стимуляции импортозамещения в сфере клубной музыки в структуре Минкульта будет учреждён новый отдел. Работы по записи новых треков и созданию клубных ремиксов старых уже начались – в наступившем году россиян порадуют эйсид-хаусом от ансамбля «Золотое кольцо», патриотическим техно Олега Газманова и хардбассом в исполнении хора Новодевичьего монастыря.

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