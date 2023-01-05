Стрижка «Кобра»: эффектная разновидность каскада на длинные волосы, которая легко укладывается плойкой

Если у вас длинные волосы, но вы не хотите расставаться с длиной и при этом вам надоело ходить с одной и той же прической старой модели, стрижка «кобра» – это вариант для вас. Она немного похожа на каскад и «бабочку», и в то же время в ней есть много оригинальных особенностей, которые понравились модницам.

Концепция

Она состоит в том, что снимается немного длины волос у лица, затем волосы остригаются по диагонали по направлению к затылочной части. Это несколько напоминает еще одну стрижку под названием «лисий хвост» со срезом внизу в виде треугольника. Верхние слои волос повторяют форму нижнего среза. Различие состоит в том, что в других прическах присутствуют более острые углы (например, треугольник в прическе «лисий хвост») или большая разница в длине слоев (как в «бабочке» или «каскаде»). В «кобре» ничего подобного нет, слои более плавные и менее заметные, благодаря чему сохраняется общая длина волос.

Преимущества

Их очень много, поскольку прическа «кобра» является универсальной. Это означает, что она подходит представительницам прекрасного пола разного возраста, может быть как повседневной, так и нарядной. Густота волос не имеет значения, поскольку густые волосы несколько прореживаются на концах, благодаря чему нижний срез выглядит более привлекательным, а тонкие визуально выглядят гуще (прибавляется объем). Преимуществом является то, что прическа будет эффектно смотреться с распущенными волосами, также ее можно сменить на любую другую, поскольку позволяет длина. Укладываются волосы очень легко и быстро при помощи обычной плойки. Оригинальная техника стрижки позволяет удерживать стойкую форму на протяжении длительного времени, поэтому можно не применять много и часто стайлинговые фиксирующие средства (это поможет сохранить здоровье волос).

Укладка

как уже было сказано, волосы укладываются очень легко и относительно быстро. Вам стоит разделить чистые волосы на небольшие пряди и, начиная от прядей у лица отделять по одной небольшой части волос и завивать ее при помощи плойки. Это будет вертикальная завивка с диаметром локонов по вашему вкусу (чем больше прядь, тем крупнее локон). Рекомендуется двигаться по кругу от одной боковой зоны до другой. Прическа привлекательно смотрится, как с челкой, так и без нее, и вы можете придать челке любую форму. Стрижка «кобра» чем-то похожа на пляжные локоны, и если вы решили остановиться именно на этой модели прически, не завивайте кончики волос. Оставляя их прямыми.

Уход

Он также очень прост и обычен, поскольку нужно ухаживать за волосами в привычном режиме. Подберите шампунь, кондиционер и другие средства по уходу конкретно под тип своих волос. Коррекция раз в месяц или полтора поможет вам избежать сечения кончиков, и ваши волосы всегда будут ухоженными и здоровыми. Не рекомендуется часто делать завивку, лучше отдать предпочтение как естественному высыханию, так и укладке. Благодаря оригинальной технике, прическа будет смотреться эффектно даже на прямых волосах, поэтому особой потребности в использовании стайлинговых средств и инструментов для завивки, по сути, нет. Можно оставить волосы высыхать естественным путем и вообще отказаться от укладки.

Вместо заключения

Стрижка «кобра» завоевала большое признание, и это оправданно. Волосы укладываются в шикарную прическу, они выглядят здоровыми, шелковистыми и густыми. Длина не снимается, все переходы слоев максимально плавные, и это смотрится просто великолепно. Пряди у лица, средняя длина которых до подбородка (вы можете корректировать ее по своему усмотрению) помогают моделировать лицо, придавая ему максимально правильную овальную форму. К примеру, квадратное и круглое лицо можно несколько сузить, у продолговатое сделать более круглым. Также можно отвлечь внимание от второго подбородка, поэтому прическу «кобра» можно смело назвать омолаживающей.