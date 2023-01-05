Мнение: «Российских троллей» не было, «пчёлы – это рыбы» и лукавые иммигранты в США

1. Илон Маск продолжает вытряхивать грязное бельё Твиттера на публике (ссылка):



Социальная сеть Twitter не обнаружила у себя признаков манипулирования общественным мнением США со стороны России, однако под давлением общественности решила в редакционной политике руководствоваться мнением американских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

В документации компании говорится, что компания учредила специальную рабочую группу, которая к октябрю 2017 года проверила «российское вмешательство» в политические процессы в США.

Оказалось, что только 17 из 2,5 тысячи аккаунтов были связаны с Россией, из них только у двух были значительные расходы [на рекламу].

Полагаю, многим россиянам станет даже немного обидно от этой новости. Нас так долго убеждали в том, что благодаря доблестным бойцам информационного фронта Россия избрала аж целого президента США. Американские СМИ, ЦРУ и Демократическая партия годами трубили, что Дональд Трамп стал президентом только благодаря «российскому вмешательству». Три года велось грандиозное расследование спецпрокурора Мюллера, которое не нашло никаких доказательств, но заявило, что вмешательство было. И вот теперь выясняется, что всё это было обманом…

Итак, армии «русских троллей» не было. Интересно, как много времени потребуется американцам, чтобы осознать, что они снабжают оружием бандеровцев?

2. «Их нравы». Цитирую из письма читателя:



Апелляционный суд Калифорнии постановил, что пчёлы квалифицируются как рыба — «Хотя термин “рыба” в разговоре и понимается как водный вид, но используемое законодателем определение рыбы в разделе 45 не является настолько ограниченным» (ссылка).



Этот пример — ставит более общий нравственный вопрос.



Должны ли судьи судить строго по закону — даже если этот закон явно с ошибкой, законодатель, конечно, не имел в виду пчёл причислять к рыбам, просто описал признаки так, что неожиданно пчёлы попадают.



Или же судьи должны судить “по понятиям”, догадываясь “что хотел сказать автор закона”, а не “что он фактически сказал”?



Как бы ты поступил на месте судьи в Калифорнии? Раз уж законодатель дал такое определение рыбы, что туда и пчела пролезает — закон суров, но это закон, счёл бы пчелу рыбой?



Или (вопреки прямой формулировке закона) сказал бы истцу, что это рыба, а не пчела, что тут суд, а не балаган?

3. И снова «Их нравы». В США судят белорусов за «иммиграционное мошенничество» (ссылка):

Присяжные заседатели в Федеральном суде Манхэттена единогласно признали иммиграционного адвоката Юлию Гринберг и главу Бруклинского отделения компании «Русская Америка» Владзимира Данского (нет, не опечатка) виновными в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и в заговоре с целью совершения иммиграционного мошенничества.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что эти двое виновны в подготовке ложных показаний в делах о предоставлении убежища и обучении клиентов лжесвидетельству под присягой в процессе собеседований с иммиграционными офицерами. Об этом пишет издание «Рубик» – о жизни в США и иммиграции.

«Убежище — это невероятно важное преимущество, предназначенное для защиты самых уязвимых людей в мире. Обвиняемые, генеральный директор фирмы иммиграционных услуг с офисами как в Манхэттене, так и в Бруклине, и лицензированный адвокат, использовали эту систему для получения финансовой выгоды, заведомо торгуя ложными показаниями и, тренируя клиентов, лгать под присягой. Вчера присяжные единогласно осудили их обоих за эти преступления» – сказал прокурор.

<…>

Среди таких клиентов оказался агент ФБР под прикрытием, представившись гражданином Украины, мечтающем об убежище в Штатах. Слывший знатоком американского иммиграционного законодательства, Моша посоветовал клиенту солгать – создать липовый блог и выставить себя оппозиционером украинской власти. И даже сам заказал написание этого блога специально нанятому журналисту. В феврале 2021 года Моша был арестован по обвинению в мошенничестве, но вскоре вышел на свободу под залог в $1,2 миллиона. А около месяца назад горе-предприниматель пошел на сделку со следствием и признал себя виновным, чтобы избежать приговора суда присяжных, что могло сулить ему максимальный срок наказания – пять лет тюрьмы.

На судебном процессе по делу Юрия Моши прокурор приводила примеры преступлений адвоката Юлии Гринберг. В 2019 она подготовила и обучила иммигранта врать под присягой о преследовании в Украине – того самого агента ФБР, который якобы писал блог, критикующий правительство, и даже подвергшийся нападению из-за того, что говорил на русском языке.

В 2020 году Гринберг готовила к интервью мужчину, которого убедила притвориться геем, чтобы получить убежище из-за преследований на родине. Она же дала ему совет одеться на интервью «как подобает гею».