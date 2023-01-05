Личное: “Не дать пламени разгореться”

В новогодние каникулы многие гостят у родителей или родители приезжают к ним. И возникают конфликты.

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Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Помогите, пожалуйста, повести себя правильно в конфликте.

Мама и муж.

Моя мама – добрая и отзывчивая, очень любит себя и своих детей – то есть мою сестру и меня. Так любит, что не уважает и не приемлет ни одного мужчину рядом с нами. Я часто слышу жалобы на мужа сестры и не сомневаюсь, что то же самое слышит сестра на моего.

(Первый посыл автора верный. Мама относится к зятьям предвзято, потому что ее планка притязаний очень завышена из-за высокой значимости дочерей. Вот пример, как матери путают СЗ дочерей и ОЗ. Для мамы дочка самая лучшая, но это не значит, что ее ОЗ так велика, что ей годится в мужья только принц. Скорее всего зятья, которых мама считает недостойными, вполне соответствуют по ОЗ ее дочерям)

За годы брака я уяснила, что при маме нельзя говорить хорошо о муже – все будет в лучшем случае просто обесценено. А плохо я говорить не хочу – у меня абсолютно нормальный муж, которого люблю я и который любит меня. Стараюсь в разговорах упоминать его по минимуму. Брак у меня третий, мы 13 лет женаты, живем хорошо.

Я в этом году пригласила маму из СПб к нам на Новый год в Москву. Все было нормально – встретили, отметили, в театр сходили, в центре погуляли, в парке воздухом подышали…

(Упоминать по минимуму – это верно. Многие дочери считают, что они имеют право говорить матерям все, что хочется, в любом количестве. Хотя в разговорах с подругами обходят темы, которые этим подругам неприятны. Например с бездетной подругой не будут много и подробно обсуждать своих милых ангелочков)

Муж дома носит шорты. Ужасные, надо сказать – короткие, страшные, да и фигура у него не для шорт. На мои замечания и просьбы выбросить отвечает «мне в них удобно».

Я давно рукой махнула.

С мамой, конечно, никогда не обсуждала это.

На четвертый день мама к моему ужасу вдруг выступила, как неприлично он одет, какое это неуважение ходить в таком виде при чужой женщине, что ей неприятно на это смотреть и т.д.

И я понимаю, что мама права, но она не имеет никакого права делать ему замечания в его собственном доме и указывать, в частности, в чем ему ходить.

Я поддержала маму, сказав: «Я согласна с мамой. Я 100 раз тебе это говорила».

Муж обиделся, ушёл в комнату.

Оставшись с мамой наедине, я сказала, что несмотря на то, что согласна с ней полностью, она не имеет права делать ему замечания – он у себя дома и ходит, в чем считает нужным.

(Автор поддержала маму, потом высказала ей наедине. На первый взгляд – справедливо. На самом деле, когда ссорятся двое очень близких вам людей, самая лучшая позиция – вообще не высказывать мнения, не присоединяться ни к кому. Кто понимает, почему так? Исключение – принципиальный для вас повод, угрожающий вашему благополучию. Шорты – не такой повод. В бытовых ссорах близких надо держать свое мнение при себе и высказываться только в стиле: “Пожалуйста, не ссорьтесь” и то без давления, потому что требования прекратить ссору разжигают ее)

Вечер был испорчен.

Я нормально с мамой, я нормально с мужем. Они между собой не разговаривают. Муж обижен. Ходит в этих чертовых шортах. Мама к нему тоже не обращается.

По жизни маме часто нужно помочь что-то с компьютером, с телефоном – муж безотказен. Даже установил ей везде программы, чтобы по удаленке чинить и то, и другое, когда она сбивает что-то. Обращается мама обычно ко мне, а я уже прошу мужа помочь.

Наверно, в следующий раз я скажу, чтобы она сама его просила – может, это научит ее быть терпимей и сдержанней.

(Может быть. А может быть наоборот, вызовет больше претензий, ведь она еще и просить его должна, хотя он ей и так должен)

Для мужа тоже есть плюсы в этой ситуации – мамина невоспитанность все-таки заставит его как-то иначе посмотреть на свой внешний вид дома.

(Может быть. А может, наоборот, подтолкнет сделать шорты знаменем свободы)

Как вообще вести себя в таких моментах?

Честно говоря, виню больше маму – ношение коротких шорт дома не такое страшное преступление, чтоб портить встречу.

Но это все же мама, не хочу с ней ссор и конфликтов.

Не дай мне Б-г быть такой тещей.

Спасибо за Ваш блог большое. Читаю давно. Без блога я бы уже в этот конфликт и сама дров накидала, а сейчас стараюсь не дать пламени разгореться.

Помогите, пожалуйста.

(Сейчас надо оставить все как есть, пусть мама уедет домой и на дистанции подумает, был ли повод для ссоры таким уж важным. Муж тоже пусть на дистанции с мамой подумает, стоило ли так обижаться на сварливость тещи или лучше было согласиться с ней, отшутиться и переодеться. Они должны сами это обдумать, помогать им и направлять их мысли не нужно. Любые попытки направить их рефлексию и подтолкнуть к примирению тут могут иметь обратный эффект. Единственное, что можно делать в таких случаях, и я уже писала об этом, говорить иногда и очень ненавязчиво обоим, что второй ценит его, чем-то впечатлен, что-то хорошее о нем говорил. Врать на пустом месте не надо, но преувеличивать, достраивать можно и даже нужно иногда. Но это долгий неторопливый процесс, он вяжется как платье крючком, узелок к узелку в мирное время. А в ссоре не должно быть щипцов, подталкивающими к примирению. Друзья, понятно почему нельзя подталкивать? И в каком случае можно активно мирить близких людей, при каких условиях?)