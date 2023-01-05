На Украине заявили о переходе соборов Киево-Печерской Лавры в собственность государства

Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры перешли от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в собственность украинских властей, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Комиссия по приему-передаче объектов проходила без представителей УПЦ, но это не стало препятствием для передачи зданий, сообщил Ткаченко, передает «Газета.Ru».

Комиссия начала работать 2 января, она занималась инвентаризацией имущества, описью икон и иконостасов.

Напомним, 3 января территорию национального заповедника Киево-Печерская лавра, включая Успенский собор и Трапезную церковь, закрыли для посетителей.

Позже так неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о получении разрешения на богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Рождество.

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