 

На Украине заявили о переходе соборов Киево-Печерской Лавры в собственность государства

05.01.2023, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры перешли от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в собственность украинских властей, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Комиссия по приему-передаче объектов проходила без представителей УПЦ, но это не стало препятствием для передачи зданий, сообщил Ткаченко, передает «Газета.Ru».

Комиссия начала работать 2 января, она занималась инвентаризацией имущества, описью икон и иконостасов.

Напомним, 3 января территорию национального заповедника Киево-Печерская лавра, включая Успенский собор и Трапезную церковь, закрыли для посетителей.

Позже так неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о получении разрешения на богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Рождество.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.22 / МЭА призвало страны ЕС снизить потребление газа на 13%

01.12.21 / Ученые рассказали, как изменилось поведение антарктических рыб

21.09.21 / Байден заявил, что США не стремятся развязать новую холодную войну

28.11.22 / Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая

04.04.22 / Вучич провозгласил победу на выборах президента Сербии

30.06.20 / Ведущий российского телеканала назвал поправки в конституцию безумием и уволился

21.11.21 / Киевский философ объявил Таганрог частью Восточного Донбасса

28.08.21 / Le Figaro – экономика или пандемия — после летних каникул Макрон окажется меж двух огней

07.09.20 / Танкович, выбывший из “Танцев со звездами”, высказался о своей беременной партнерше Гвоздевой

22.08.20 / Российский бизнесмен в США: Мой отчим – босс мафии, работал на Путина и был отравлен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика