На Украине заявили о переходе соборов Киево-Печерской Лавры в собственность государства
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры перешли от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в собственность украинских властей, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Комиссия по приему-передаче объектов проходила без представителей УПЦ, но это не стало препятствием для передачи зданий, сообщил Ткаченко, передает «Газета.Ru».
Комиссия начала работать 2 января, она занималась инвентаризацией имущества, описью икон и иконостасов.
Напомним, 3 января территорию национального заповедника Киево-Печерская лавра, включая Успенский собор и Трапезную церковь, закрыли для посетителей.
Позже так неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о получении разрешения на богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Рождество.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет