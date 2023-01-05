 

В Минобороны Белоруссии анонсировали совместные с Россией летно-тактические учения

05.01.2023, 16:35, Новости дня
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Минск и Москва планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений, информирует белорусское Министерство обороны.

Отмечается, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства идет наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России. 

«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил, пояснили в ведомстве.

В Минобороны Белоруссии напомнили, что решение о создании РГВ «было принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства (СГ)», исходя из складывающейся обстановки вблизи границ СГ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ и Белоруссии проходят боевое слаживание на полигоне «Брестский».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия, проводят в республике боевое слаживание, чтобы отразить любую агрессию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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