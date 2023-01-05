Летевший из Москвы в Челябинск Boeing подал сигнал бедствия и направился в Уфу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вылетевший из аэропорта Шереметьево самолет подал сигнал бедствия через полтора часа после начала полета, сообщил источник в авиационных службах.
Boeing 737 с пассажирами, отправившийся из Шереметьево в Челябинск, через полтора часа полета подал сигнал бедствия, сообщил собеседник ТАСС.
После этого самолет начал снижение. Сейчас он проводит разворот в сторону Уфы, посадку планируется провести через 20 минут.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет