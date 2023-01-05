 

Летевший из Москвы в Челябинск Boeing подал сигнал бедствия и направился в Уфу

05.01.2023, 16:35, Новости дня
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Вылетевший из аэропорта Шереметьево самолет подал сигнал бедствия через полтора часа после начала полета, сообщил источник в авиационных службах.

Boeing 737 с пассажирами, отправившийся из Шереметьево в Челябинск, через полтора часа полета подал сигнал бедствия, сообщил собеседник ТАСС.

После этого самолет начал снижение. Сейчас он проводит разворот в сторону Уфы, посадку планируется провести через 20 минут.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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