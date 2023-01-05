Летевший из Москвы в Челябинск Boeing подал сигнал бедствия и направился в Уфу

Вылетевший из аэропорта Шереметьево самолет подал сигнал бедствия через полтора часа после начала полета, сообщил источник в авиационных службах.

Boeing 737 с пассажирами, отправившийся из Шереметьево в Челябинск, через полтора часа полета подал сигнал бедствия, сообщил собеседник ТАСС.

После этого самолет начал снижение. Сейчас он проводит разворот в сторону Уфы, посадку планируется провести через 20 минут.

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