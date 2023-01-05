 

Запирается одна: Лолита откровенно рассказала о главном страхе

05.01.2023, 16:30, Разное
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Лолита Милявская — опытная артистка, которая показывает высокий уровень работы уже не первый год. Однако даже у акул шоу-бизнеса есть уязвимые места — сегодня певица говорит об этом максимально откровенно.

Знаменитость призналась светским обозревателям в том, что страдает фобиями. Лолита поведала, что каждый раз волнуется перед выступлением и испытывает сильный стресс.

“Страшное ощущение медвежьей болезни и тошноты. Это дико страшно, настолько страшно, что этот страх не проходил много лет, а сейчас не то чтобы он прошел, я просто очень уставшая”, — цитирует артистку Пятый канал.

При этом исполнительница хита “По-другому” научилась контролировать свои эмоции. Секрет просто — перед каждым выступлением она надолго запирается одна в гримерке.

У Лолиты есть одно правило, которое она никогда не нарушает. Певица не контактирует ни с одним человеком до концерта, включая родственников. Милявская отметила, что это вписано в райдер.

Кроме того, после шоу звезда не приветствует встречи с фанатами. Она сразу направляется домой, что побыть наедине с собой и восстановиться.


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