 

Алсу поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

05.01.2023, 16:30, Разное
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Алсу редко мелькает на страницах прессы, поскольку она практически не попадает в скандалы. 39-летняя артистка ведет достаточно спокойную для знаменитости жизнь. Наверняка, все дело в том, что певица, имея любимую работу, не забывает о семье, которой посвящает много времени.

Исполнительница хита “Зимний сон” довольно редко радует поклонников новыми композициями. В начале декабря она наконец представила свежую песню – “Замело”. Артистка записала ее вместе с Владимиром Широковым. Композиция получилась весьма нежной и чувственной.

Певица благодарна поклонникам за любовь и внимание. Специально для них она записала поздравительное видео. “Поздравляю вас с Новым годом! Счастья вам, здоровья крепкого, позитива! Всего самого доброго и светлого! Ваша Алсу”, – сказала артистка.


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