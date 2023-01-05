 

Билли Айлиш снялась для обложки глянца и рассказала о принятии своего тела

05.01.2023, 16:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

20-летняя обладательница “Грэмми” Билли Айлиш снялась для первой в истории Vogue видеообложки. В новом интервью исполнительница откровенно рассказала журналу о трудностях с восприятием собственной внешности. 

В подростковом возрасте, когда я ненавидела себя, во многом это происходило от злости на свое тело, от того, что я злилась на то, сколько боли оно мне причинило и сколько я потеряла из-за того, что с ним произошло.

Билли имела в виду травму бедра, которая помешала ей построить танцевальную карьеру.

Мне пришлось пройти через процесс осознания того, что мое тело — это я. И оно не пытается меня поймать.

По словам певицы, фирменные мешковатые наряды — это ее “броня” от стыда за собственную фигуру. Она решила пересмотреть отношение к своему телу, надев обтягивающее талию платье из тюля Oscar de la Renta на Met Gala 2021 года. После этого одна из креативных директоров модного дома Лаура Ким сказала:

Что меня больше всего вдохновило с творческой стороны, так это то, что эта 19-летняя девушка посмотрела нам в глаза и сказала: “Я хочу сделать что-то, что меня пугает”.

Ранее Билли Айлиш впервые прокомментировала свои отношения с солистом The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Звезды подтвердили роман всего месяц назад.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.22 / На съемках «Иронии судьбы, или С легким паром!» Юрий Яковлев рисковал здоровьем

18.04.22 / Кредитная карта Тинькофф Платинум

14.03.22 / «Вменили в вину то, что он не мог передвигаться сам»

14.12.21 / Nvidia переносит выпуск GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти и RTX 3070 Ti

30.12.21 / В США и ЕС осудили ликвидацию «Мемориала» в России

27.12.22 / “Не признает нашу историю”: Сафронов объяснил причины бегства жены иноагента Пугачевой в Израиль

06.11.22 / Отборный мат

11.08.22 / Мнение: Дежавю 20-го года

22.09.20 / Наталья Водянова поделилась первыми фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

24.07.22 / Подходит почти под все формы лица: 10 идей стрижки пикси в сочетании с длинной челкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика