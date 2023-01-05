Билли Айлиш снялась для обложки глянца и рассказала о принятии своего тела

20-летняя обладательница “Грэмми” Билли Айлиш снялась для первой в истории Vogue видеообложки. В новом интервью исполнительница откровенно рассказала журналу о трудностях с восприятием собственной внешности.

В подростковом возрасте, когда я ненавидела себя, во многом это происходило от злости на свое тело, от того, что я злилась на то, сколько боли оно мне причинило и сколько я потеряла из-за того, что с ним произошло.

Билли имела в виду травму бедра, которая помешала ей построить танцевальную карьеру.

Мне пришлось пройти через процесс осознания того, что мое тело — это я. И оно не пытается меня поймать.

По словам певицы, фирменные мешковатые наряды — это ее “броня” от стыда за собственную фигуру. Она решила пересмотреть отношение к своему телу, надев обтягивающее талию платье из тюля Oscar de la Renta на Met Gala 2021 года. После этого одна из креативных директоров модного дома Лаура Ким сказала:

Что меня больше всего вдохновило с творческой стороны, так это то, что эта 19-летняя девушка посмотрела нам в глаза и сказала: “Я хочу сделать что-то, что меня пугает”.

Ранее Билли Айлиш впервые прокомментировала свои отношения с солистом The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Звезды подтвердили роман всего месяц назад.