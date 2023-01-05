 

Праздники – время борьбы с переутомлением: как это делать правильно

05.01.2023, 16:02, Разное
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Каждый человек время от времени чувствует переутомление. Иначе просто невозможно, ведь люди работают, занимаются домашними делами, решают различные проблемы… А организму необходим отдых. Если силы не восстанавливать, это может привести к проблемам со здоровьем.

Проблема переутомления

При современном темпе жизни проблема переутомления является крайне актуальной. Многие люди работают ненормированно, что требует огромной отдачи и отсутствия времени на отдых не только в будние дни, но также и в выходные или праздники. Кроме того, на переутомление влияют перенесенные заболевания, некачественное или нерегулярное несбалансированное питание, отсутствие физических нагрузок и умственной деятельности. Ситуации также усугубляются ежедневными стрессами дома.

Переутомление развивается незаметно. К симптомам относятся мигрени, повышение или полное отсутствие аппетита, нервозность, раздражительность, бессонница, апатия, невнимательность и медлительность. Все это приводит к снижению работоспособности.

Что нужно делать

Как отмечают медики, людям необходимы сбалансированное питание и полноценный сон. Также не стоит забывать о питьевом режиме. Он играет немаловажную роль в общем состоянии организма. Для того чтобы взбодриться, можно просто выпить стакан воды. А вот заедать свою усталость сладким не нужно. Это только усугубит ситуацию.

Само собой, с переутомлением помогают бороться еще и положительные эмоции. Поэтому время от времени необходимо отходить от обычного графика, зацикленного на домашних делах и работе. Людям требуются праздники.

Обязательно наполняйте свою жизнь встречами с родными и близкими. Посещайте культурные мероприятия и различные мастер-классы.

Не забывайте о спорте. Физическое и психическое состояние очень тесно связаны.

Реабилитологи подчеркивают и то, что к неоднозначным и сложным ситуациям относиться нужно без лишних переживаний и нервов. По крайней мере, стараться так делать.


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