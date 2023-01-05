Белый – настоящая самоуверенность: как цвета одежы раскрывают личность и настраивают окружение

Одежду можно назвать самовыражением человека, поэтому очень важно обращать внимание на то, какой стиль он предпочитает и какой цвет выбирает. Наверняка у каждого есть свои предпочтения, поскольку в разных нарядах мы чувствуем себя по-разному. Разберемся в том, как цвета способны раскрыть личность человека (возможно, кто-то лучше узнает характеры людей со своего окружения, а кто-то и самого себя).

Черный

Это очень стильные и воспитанные люди, которые всегда придерживаются порядка и дисциплины. Черный цвет элегантен и должен присутствовать в гардеробе каждой женщины (вспомним о маленьком черном платье), однако с ними нельзя перебарщивать. Обилие черных вещей не сделают фигуру стройнее, но могут создать очень унылый и печальный образ.

Серый

Также стильный, элегантный и нейтральный, который часто используется в деловой сфере. Его почитатели являются организованными и ответственными людьми, не любят быть публичными и в то же время предпочитают занимать достойное место в обществе. Слишком много серого цвета в гардеробе означает стремление спрятаться, затеряться в толпе, меньше привлекать к себе внимание.

Синий

Это цвет гармонии и спокойствия, уверенности в себе и стабильности. Его предпочитают уравновешенные люди, которые мечтают прожить яркую, но не очень насыщенную событиями жизнь. Следует помнить о том, что синий цвет относится к разряду холодных, поэтому не перебарщивать с ними в романтических отношениях.

Фиолетовый

Королевский цвет, который импонирует самодостаточным личностям. Это воспитанные люди, которые умеют себя вести и контролировать эмоции, уважительно относятся к другим и любят себя (без чрезмерности).

Красный

Цвет страсти и доминирования, его предпочитают смельчаки и лидеры. А еще красный цвет любят те, кто влюблен или мечтает влюбиться. Такие личности не остаются без внимания, они оригинальные и неординарные, креативные и яркие во всех своих проявлениях.

Розовый

Цвет молодости и веселья, легкости и романтичности. Люди, которые его предпочитают в одежде, милы и доброжелательны, открыты миру и общению со всеми, кто им близок по духу.

Желтый

Стремящиеся отдать предпочтение в одежде желтому цвету всегда смотрят на мир с позитивом. Это оптимистично настроенные люди, у которых есть вдохновение и мотивация для решительных шагов в будущее.

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Оранжевый

Цвет общения, который больше всего подходит экстравертам. Любитель такого цвета располагает к себе людей, за ним следуют, ему доверяют, советуются и с удовольствием веселятся, поскольку чувствуют себя вполне комфортно (человек обладает очень хорошей энергетикой).

Зеленый

Цвет природы и свежести любят стабильные и ответственные люди. Они стремятся к успеху и богатству и обычно все это получают, поскольку достойны стать обладателями счастливой судьбы.

Коричневый

Цвет земли — это также стабильность, постоянство и уверенность в себе. Все его оттенки (от шоколадного до светло-бежевого) могут быть любимы людьми, которые надеются на лучшее, и их мечты сбываются.

Белый

Это цвет чистоты и уверенности в себе, цвет смелости и позитива. Одежда белого цвета характеризует своего обладателя, как человека, не боящегося смотреть в будущее и не страшащегося нового.