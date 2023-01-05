 

Россиянам напомнили об ответственности за слишком поздний демонтаж новогодней ели

05.01.2023, 15:33, Разное
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Глава профилактического отдела полиции Москвы, капитан Ольга Черепанова напомнила жителям столицы и всей страны, что новогоднюю ель необходимо разобрать и выбросить не позднее 15 января.

В противном случае может наступить административная, а за слишком неспешную реакцию – и уголовная ответственность.

В полиции напомнили, что согласно действующим нормам, держать в доме ёлку разрешено с 15 декабря по 15 января следующего года. В прошлом году россияне, выбрасывающие ёлки в марте, апреле и даже июне, неоднократно попадались полиции и в отношении них возбуждались уголовные дела. В одной только Москве 252 человека получили сроки от 6 до 12 месяцев за несвоевременный вынос ёлки, а по всей стране число таких дел превышает 9000.

Также капитан полиции напомнила, что украшать новогоднюю ель следует так, чтобы не нарушать правила в области пропаганды ЛГБТ и других запрещённых законом ценностей.

– Сегодня в нашем распоряжении обширная сеть видеокамер, которая позволяет быстро устанавливать личности нарушителей, – говорит она. – Это раньше можно было по-тихому где-нибудь в конце весны выбросить ёлку на заднем дворе. Теперь таких несознательных граждан будут ловить и наказывать по всей строгости закона. В этом году административные штрафы за несвоевременный демонтаж ёлки были увеличены с 15 до 50 тысяч рублей, так что мы призываем граждан проявить сознательность и не подвергать себя и свои семьи риску административной или уголовной ответственности. Как говорится, выбросил ёлку – и спи спокойно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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