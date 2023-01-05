Lenovo выпустит планшет, схожий по размеру и функциональности с ноутбуками

Digital Chat Station сообщает, что Lenovo скоро выпустит Tab Extreme, конкурента iPad Pro.

Источник утверждает, что планшет будет оснащен 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000х1876 пикселей и поддержкой Dolby Vision. Также он сможет поддерживать многозадачность и возможность открытия до 10 небольших окон.

В нем будут наличествовать восемь динамиков JBL. Lenovo Tab Extreme оснастят чипсетом Dimensity 9000 и 12 ГБ оперативной памяти. Судя по изображениям, планшет поддерживает стилус, а также аналог Apple Magic Keyboard.

Инсайдер заявил, что планшет не будет дешевым, но других подробностей не привел. Дата презентации Lenovo Tab Extreme также неизвестна, а информация о доступности в других странах, кроме Китая, не разглашается.